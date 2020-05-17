Команда Милевского и Хачериди идет на дно: "Динамо" снова проиграло в чемпионате Беларуси

Коллектив из Бреста, за который выступают украинские легионеры, уступил в гостях "Энергетику"

Чемпион Беларуси 2019 года, брестское "Динамо", продолжает неудачно выступать в новом сезоне. Напомним, за команду выступают украинские граждане Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди. К слову, недавно Милевский поздравил с Днем рождения "Таджика". В субботу вечером "Динамо" потерпело очередное поражение.

Обидчиком коллектива из Бреста стал "Энергетик-БГУ" из Молодечно. Мы писали, что у команды-соперника в чемпионате Беларуси обнаружили коронавирус. Гости проиграли со счетом 1:2, забив единственный мяч лишь в добавленное время. Бывший защитник сборной Украины Хачериди продолжает отбывать дисквалификацию, полузащитник Нойок не играл, а Милевский вышел на замену на 62-й минуте при счете 0:2.

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После девяти туров брестское "Динамо" занимает лишь седьмое место с 13 очками, победив в четырех матчах, столько же проиграв и однажды разойдясь с соперником ничьей. "Энергетик" – третий (18), лидирует БАТЭ (19).

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