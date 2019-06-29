"Команда не может выиграть чемпионат мира без геев": громкое признание футболистки США

Меган Рапино забила два гола Франции и вывела американскую команду в полуфинал мундиаля

Рапино оформила дубль в четвертьфинале. Фото: AFP

Полузащитник сборной США Меган Рапино заявила, что никакая команда не сможет выиграть чемпионат мира, если в ее составе нет геев. Слова спортсменки приводит The Guardian. Рапино высказалась после четвертьфинального матча женского мундиаля против Франции. Ее дубль помог американкам одержать победу – 2:1.

"Геи, вперед! Никогда такого не бывало, но теперь команда не может выиграть чемпионат, если в ее составе нет геев. Это наука!" – посчитала Рапино. Также она отметила, что гордится своим дублем в ворота Франции, потому что эта победа пришлась на "месяц гордости" ЛГБТ.

33-летняя Рапино – вице-капитан сборной США. В 2015 году в составе команды она выиграла чемпионат мира. Рапино является открытой лесбиянкой.

Как мы писали ранее, лидер женской сборной Украины по футзалу рассказала об отношениях девушек в Европе и Украине. "В женском футболе – более 90 процентов лесбиянок, - заявила Юлия Форсюк. - В Европе – это норма, все открыто. В Украине это тоже есть, но, мне кажется, здесь в более закрытой форме".

Между тем в США набирает обороты скандал - там в женских соревнованиях по тяжелой атлетике победил мужчина. Коллеги возмущены. И волнуются, что этот случай может перерасти в массовое явление. Недовольство выразили даже олимпийские чемпионы.

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