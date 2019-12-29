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Команда "Особенного" чуть не опозорилась с "лузером" чемпионата

29 декабря, 09:49

"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Норвичем"

Норвич - Тоттенхэм

Норвич - Тоттенхэм / Фото: Reuters

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги "Норвич Сити" принимал лондонский "Тоттенхэм Хотспур". Встреча прошла в Норидже на стадионе "Кэрроу Роуд" и завершилась со счетом 2:2.

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Автором первого гола стал полузащитник "Норвич Сити" Марио Вранчич, отличившийся на 18-й минуте с передачи хавбека Эмилиано Буэндии.

В начале второго тайма полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен сравнял счет. Спустя шесть минут защитник "шпор" Серж Орье вывел "канареек" вперед, забив в свои ворота. Ничью гостям принес нападающий Харри Кейн, реализовав пенальти в конце матча.

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"Тоттенхэм" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе лондонской команды 30 очков. "Норвич Сити" – на последнем, 20-м месте.

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Кстати, Ярмоленко остался без тренера – чилийца, который мог возглавить "Динамо", уволили из "Вест Хэма". Мануэлю Пеллегрини не простили домашнего поражения от "Лестера".

Также добавим, что Варди теперь как Шева – забивала из "Лестера" в четвертый раз стал отцом. Даже без своего многодетного форварда "Лестер" прихлопнул команду Андрея Ярмоленко.

Смотрите, как забивает Варди

Все подробности в спецтеме Boxing Day в Англии

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чемпионат Англии Тоттенхэм Норвич

Источник: Сегодня|Спорт

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