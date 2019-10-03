Команда Реброва разгромлена экс-игроком "Зари": обзор матча Лиги Европы

Венгерский "Ференцварош" потерпел крупное поражение в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против болгарского "Лудогорца". Счет в матче был открыт уже на первой минуте встречи – отличился Лукоки, а затем дубль в матче оформил бразилец Рафаэль Форстер, выступавший в луганской "Заре" с 2015 по 2018 год. При этом с конца первого таймва гости играли в меньшинстве, но "Ференварош" все равно не сумел распечатать ворота соперника.

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Отметим, что в стартовом составе венгерского клуба вышло два украинца – Харатин отыграл весь поединок, а Зубков был заменен на 80-й минуте.

"Ференцварош" – "Лудогорец" – 0:3

Голы: Лукоки (1), Форстер (40, 64)

Удаление: Григоре (43) ("Лудогорец")

N Команда И В Н П М О 1 ЛУДОГОРЕЦ 2 2 0 0 8-1 6 2 ЭСПАНЬОЛ 2 1 1 0 3-1 4 3 ФЕРЕНЦВАРОШ 2 0 1 1 1-4 1 4 ЦСКА 2 0 0 2 1-7 0

Напомним, что ранее "Александрия" заработала первые очки на групповом этапе Лиги Европы. Подопечные Владимира Шарана ушли от поражения от "Гента" во Львове. Обзор матча "Александрия" – "Гент" – 1:1.

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