Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

Команда Реброва разгромлена экс-игроком "Зари": обзор матча Лиги Европы

3 октября, 23:51

Голы и лучшие моменты матча Ференцварош - Лудогорец

Венгерский "Ференцварош" потерпел крупное поражение в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против болгарского "Лудогорца". Счет в матче был открыт уже на первой минуте встречи – отличился Лукоки, а затем дубль в матче оформил бразилец Рафаэль Форстер, выступавший в луганской "Заре" с 2015 по 2018 год. При этом с конца первого таймва гости играли в меньшинстве, но "Ференварош" все равно не сумел распечатать ворота соперника.

Реклама

Отметим, что в стартовом составе венгерского клуба вышло два украинца – Харатин отыграл весь поединок, а Зубков был заменен на 80-й минуте.

В тренде
Выбираем мисс сборной Украины на ЧМ по легкой атлетике: голосуй за красоток!
Юлия Левченко

"Ференцварош" – "Лудогорец" – 0:3
Голы: Лукоки (1), Форстер (40, 64)
Удаление: Григоре (43) ("Лудогорец")

NКомандаИВНПМО
1 ЛУДОГОРЕЦ22008-16
2 ЭСПАНЬОЛ21103-14
3 ФЕРЕНЦВАРОШ20111-41
4 ЦСКА20021-70

Напомним, что ранее "Александрия" заработала первые очки на групповом этапе Лиги Европы. Подопечные Владимира Шарана ушли от поражения от "Гента" во Львове. Обзор матча "Александрия" – "Гент" – 1:1.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига Европы видео голов Сергей Ребров Лудогорец Ференцварош Рафаэль Форстер

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" в погоне за "Шахтером": результаты и видео всех голов 9-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Онлайн матча
Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов: Соломон вырывает победуЛига чемпионов
"Атлетико" – "Реал" и "Барса" без Месси: все результаты 7-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"Лига чемпионов
Битва
Битва "канониров" с "дьяволами" и другие матчи 7-го тура чемпионата АнглииФутбол
"Динамо" одержало валидольную победу над "Мариуполем" и поднялось на третье место в Премьер-лигеЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...