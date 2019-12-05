Команда Реброва вылетела из Кубка Венгрии от клуба из низшей лиги

Сергей Ребров. Фото - Fradi.hu

"Ференцварош" Сергея Реброва неожиданно проиграл в 1/16 финала Кубка Венгрии представителю второго дивизиона страны "Бекешчабу" (0:2). Ребров надеялся на легкую победу, поэтому выставил полурезервный состав, оставив в запасе лидеров команды Игоря Харатина и Александра Зубкова. Но планы украинскому коучу смешало удаление его подопечного уже на второй минуте встречи.

В меньшинстве "Ференцварош" не сумел справиться с более слабыми соперником, пропустив по голу в конце каждого из таймов.

Отметим, что "Ференцваронш" является рекордсменом по количеству побед в Кубке страны. "Фради" 23 раза поднимали над головой заветный трофей, но в последний раз это было еще в 2017 году.

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В недавнем интервью Сергей Ребров рассказал, почему не собирается возвращаться в Киев: "Вы хотите, чтобы в "Динамо" было, как сейчас в "Реале"?. У украинского тренера хорошие отношения с Игорем Суркисом, но его устраивает работа в Венгрии.

Напомним, что этим летом "Ференцварош" продлил контракт с главным тренером команды Сергеем Ребровым. Новое соглашение рассчитано на 3 года. Напомним, экс-наставник киевского "Динамо" Ребров возглавил "Ференцварош" летом прошлого года и привел клуб к титулу чемпионов Венгрии.

Смотрите, как "Ференцварош" играл с ЦСКА в Лиге Европы:

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