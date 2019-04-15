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Команда Селезнева и Бланко Лещука в Испании осталась без тренера

Сегодня, 11:35

"Малага" занимает шестое место в турнирной таблице Сегунды

Фото: malagacf.com
Фото: malagacf.com.

"Малага" На своем официальном сайте объявила о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером Хуаном Муньисом. Информация о причинах отставки специалиста не приводится.

Примечательно, что при Муньисе в "Малагу" пришел Евгений Селезнев. Кроме этого, под руководством Хуана играл другой хорошо знакомый украинскому зрителю футболист – Густаво Бланко Лещук. Аргентинский футболист выступает за "анчоусов" на правах аренды – его контракт принадлежит "Шахтеру".

Селезнев успел провести 11 матчей в Сегунде, хотя отыграл только 346 минут, но результативными действиями не отметился. Также на счету украинца три мяча в семи поединках турецкого Суперлиги и гол в Кубке Турции за "Акхисар".

Густаво Бланко Лещук провел 33 матча во второй лиге Испании, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Ранее мы писали, что нападающему "Малаги" предложили играть за сборную Украины.

После 34-х туров "Малага" занимает шестое место в турнирной таблице Сегунды и претендует на попадание в плей-офф за выход в Примеру. Напомним, согласно регламенту, две первые команды автоматически поднимаются в классе, еще четыре будут участвовать в стыковых встречах.

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Тег чемпионат Испании, Евгений Селезнев, Малага, Густаво Бланко Лещук

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Источник:

Канал Футбол

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