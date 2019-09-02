Команда Шевченко несет потери: тренировку сборной Украины пропустил Денис Бойко

Денис Бойко / Фото: Getty Images

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко пропустил первую тренировку сборной Украины накануне отборочного матча к чемпионату Европы 2020 года. 31-летний голкипер испытывает проблемы со спиной. Завтра динамовец отправится на обследование, после чего станет известны дальнейшие действия медицинского штаба.

Что сказал Шевченко перед ключевым матчем отбора на Евро-2020 – онлайн трансляция

Напомним, что в расположении сборной Украины кроме Бойко находятся Андрей Пятов и Андрей Лунин.

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Кстати, сегодняшнюю тренировку также пропустил Евгений Коноплянка. Украинский вингер завершал переход в донецкий "Шахтер", поэтому тренеры сборной Украины разрешили ему отлучиться на время.

Напомним, сборная Украины в отборе на Евро-2020 возглавляет свою группу, имея 10 очков в активе. У Люксембурга и Сербии по 4 балла, у Португалии – 2, а у Литвы – 1. Напрямую на Евро-2020 выходят две лучшие команды из группы, а третья попытает счастья в стыковых матчах. К тому же Украина является победителем своей группы Кубка наций – это еще один шанс пробиться на Евро, если все же команда Шевченко проиграет отборочный турнир.

Ранее своими ожиданиями от матчей сборной поделился нападающий Роман Яремчук: "На данный момент наш самый серьезный соперник – Литва".

Смотрите, как Украина громила Сербию в отборе на Евро-2020:

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