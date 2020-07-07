Команда украинца выбила "Лацио" из чемпионской гонки в матче с VAR и незабитым пенальти

"Лечче" мог забить на два мяча больше, но первый гол отменили после использования VAR, а затем они не реализовали пенальти

Претендент на золотые медали чемпионата Италии "Лацио" сенсационно проиграл одному из аутсайдеров турнира "Лечче" в матче 31-го тура Серии А. Проблемы у римлян возникли уже на второй минуте, но арбитр не засчитал взятие ворот после использования системы VAR. Гости тут же забили в ответ, подтвердив статус фаворита.

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Но еще до перерыва "Лечче" сравнял счет, а затем имел возможность выйти вперед, но Марко Манкозу не реализовал пенальти.

Тем не менее, во втором тайме хозяева поля все же добились своего. Фабио Лучиони забил, как оказалось, победный гол, а все потуги "Лацио" спасти поединок увенчались лишь удалением Патрика Габаррона на последних минутах. Отметим, что украинский легионер "Лечче" Евгений Шахов весь матч провел на лавке запасных.

"Лечче" – "Лацио" – 2:1

Голы: Эль-Бабакар (30), Лучони (47) – Кайседо (5)

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"Лечче": Габриэл, Донати, Кальдерони, Пас, Лучони, Сапонара (Фариас, 59), Петриччоне (Дейола, 72), Барак, Манкозу, Фалько (Рисполи, 72), Эль-Бабакар (Маер, 52).

"Лацио": Стракоша, Раду (Луис Фелипе, 46), Ачерби, Габаррон, Лаццари (Адеканье, 85), Лейва (Милинкович-Савич, 46), Пароло (Катальди, 70), Луис Альберто, Хони Родригес (Лукаку, 46), Иммобиле, Кайседо.

Предупреждения: Кайседо (22), Донати (43), Раду (44), Габриэл (56), Петриччоне (65), Иммобиле (81).

Удаление: Габаррон (90).

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"Лацио" потерпел второе поражение подряд и свел к минимуму свои шансы побороться за чемпионство. На данный момент римляне уже на семь очков отстают от "Ювентуса", у которого матч в запасе. Кстати, в эти минуты туринский клуб играет с Миланом. "Милан" – "Ювентус" трансляция онлайн доступна на нашем сайте.

Прямые трансляции футбольных матчей можно смотреть на сайте Oll.tv.

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