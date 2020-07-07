Українська
$ 27,13
30,72
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Команда украинца выбила "Лацио" из чемпионской гонки в матче с VAR и незабитым пенальти

7 июля, 23:13

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Лечче" мог забить на два мяча больше, но первый гол отменили после использования VAR, а затем они не реализовали пенальти

Претендент на золотые медали чемпионата Италии "Лацио" сенсационно проиграл одному из аутсайдеров турнира "Лечче" в матче 31-го тура Серии А. Проблемы у римлян возникли уже на второй минуте, но арбитр не засчитал взятие ворот после использования системы VAR. Гости тут же забили в ответ, подтвердив статус фаворита.

Реклама

Но еще до перерыва "Лечче" сравнял счет, а затем имел возможность выйти вперед, но Марко Манкозу не реализовал пенальти.

Тем не менее, во втором тайме хозяева поля все же добились своего. Фабио Лучиони забил, как оказалось, победный гол, а все потуги "Лацио" спасти поединок увенчались лишь удалением Патрика Габаррона на последних минутах. Отметим, что украинский легионер "Лечче" Евгений Шахов весь матч провел на лавке запасных.

"Лечче" – "Лацио" – 2:1
Голы: Эль-Бабакар (30), Лучони (47) – Кайседо (5)

Реклама

"Лечче": Габриэл, Донати, Кальдерони, Пас, Лучони, Сапонара (Фариас, 59), Петриччоне (Дейола, 72), Барак, Манкозу, Фалько (Рисполи, 72), Эль-Бабакар (Маер, 52).

"Лацио": Стракоша, Раду (Луис Фелипе, 46), Ачерби, Габаррон, Лаццари (Адеканье, 85), Лейва (Милинкович-Савич, 46), Пароло (Катальди, 70), Луис Альберто, Хони Родригес (Лукаку, 46), Иммобиле, Кайседо.

Предупреждения: Кайседо (22), Донати (43), Раду (44), Габриэл (56), Петриччоне (65), Иммобиле (81).

Удаление: Габаррон (90).

Реклама

"Лацио" потерпел второе поражение подряд и свел к минимуму свои шансы побороться за чемпионство. На данный момент римляне уже на семь очков отстают от "Ювентуса", у которого матч в запасе. Кстати, в эти минуты туринский клуб играет с Миланом. "Милан" – "Ювентус" трансляция онлайн доступна на нашем сайте.

Прямые трансляции футбольных матчей можно смотреть на сайте Oll.tv.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Италии Лацио Лечче Италия

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Результаты 32-го тура чемпионата Англии:
Результаты 32-го тура чемпионата Англии: "Манчестер Сити" больно бьет "Ливерпуль"Футбол
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"Футбол
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста "Динамо"Футбол
Ярмоленко снова чуть не забил суперударом: обзор лихого матча
Ярмоленко снова чуть не забил суперударом: обзор лихого матча "Ньюкасл" – "Вест Хэм"Футбол
"Шахтер" снова сильнее "Динамо": обзор победы "горняков" над киевлянамиФутбол
Появилось видео удара молнии в 16-летнего вратаря из России: парень в коме
Появилось видео удара молнии в 16-летнего вратаря из России: парень в комеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять