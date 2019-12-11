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"Команда всегда выкладывается на поле на сто процентов": Цыганков рассказал о матче с "Лугано"

11 декабря, 17:34

Игрок киевлян прокомментировал грядущий поединок Лиги Европы

Виктор Цыганков

Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков рассказал о предстоящем поединке шестого тура группового раунда Лиги Европы "Динамо" – "Лугано".

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"Нам, действительно, нужно начинать матчи с более высокой концентрацией внимания, потому что таким образом создаются моменты для того, чтобы пропустить гол. Начинать игру со счета 0:1, конечно, неприятно. Надеемся, что завтра команда выйдет на поле еще более сфокусированной на том, чтобы не пропустить и забить как можно больше голов", – рассказал игрок.

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"Я сейчас могу много наговорить, но, действительно, результаты команды сейчас не самые лучшие, и понятно, почему болельщики не ходят на стадион. Я знаю, что команда всегда выкладывается на поле на сто процентов. Но, конечно, для болельщика главное – результат. Надеюсь, завтра мы его добудем", – отметил футболист.

Ранее мы писали, что динамовец Миколенко оказался в одной суперсборной с Роналду. Авторитетный портал Transfermarkt включил украинца в число 11 лучших игроков квалификации Евро-2020.

Как сообщалось ранее, Милевский обматерил игрока "Динамо" за поражение от "Зари". В подтрибунном помещении НСК "Олимпийский" Миля сказал Виталию Буяльскому все, что думает об игре своей бывшей команды.

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Лига Европы Динамо Киев Виктор Цыганков

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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