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Команда Ярмоленко идет на вылет: обзор поражения "Вест Хэма" в лондонском дерби от "Арсенала"

8 марта, 07:39

Юрков Богдан

Команда украинца, проиграв "канонирам", ухудшила свои шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе

В 29-м туре чемпионата Англии команда Андрея Ярмоленко сделала еще один шаг к вылету из английской Премьер-лиги. В лондонском дерби "молотобойцы" проиграли на выезде "Арсеналу" 0:1. Украинца, получившего травму бедра в конце прошлого года, снова не было в заявке "Вест Хэма". Напомним, Ярмоленко ждут на поле не ранее 15 марта, когда его клуб примет "Вулверхэмптон".

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После этого поражения "Вест Хэм" с двумя другими клубами, "Уотфордом" и "Борнмутом", делит третье место с конца турнирной таблицы чемпионата Англии, обладателю которого по итогам сезона придется опуститься во второй по силе футбольный дивизион страны.

Обзор матча "Арсенал" – "Вест Хэм" (1:0)

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Арсенал – Вест Хэм – 1:0
Гол: Ляказетт, 78
Арсенал: Лено – Папастатопулос, Давид Луис, Мари, Сака – Себальос, Джака – Пепе (Нельсон, 69), Озил (Бельерин, 89), Обамеянг – Нкетиа (Ляказетт, 60)
Вест Хэм: Фабиански – Нгакиа, Диоп, Огбонна, Крессвелл – Райс, Нобл (Соучек, 81) – Боуэн (Снодграсс, 90), Форнальс (Фелипе Андерсон, 87), Антонио – Алле
Предупреждения: Папастатопулос – Форнальс, Антонио

Статистика матча "Арсенал" – "Вест Хэм" (1:0)

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Турнирная таблица чемпионата Англии

Смотрите, как Ярмоленко ранее забивал за "Вест Хэм"

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чемпионат Англии Арсенал Лондон Вест Хэм

Источник: Сегодня|Спорт

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