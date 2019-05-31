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Команда Ярмоленко пригласила защищать свои ворота безработного из Испании

31 мая, 19:08

Экс-голкипер "Эспаньола" в лагере "молотобойцев", скорее всего, будет довольствоваться ролью дублера

Роберто Гаго
Роберто Гаго. Фото: Twitter

Испанский вратарь Роберто Хименес Гаго, оказавшись безработным после истечения контракта с "Эспаньолом", быстро трудоустроился. Двухлетнее соглашение с 33-летним кипером подписал клуб Андрея Ярмоленко – "Вест Хэм". В лагерь "молотобойцев" Гаго перебирается на роль второго номера, так как основным вратарем команды является Лукаш Фабьянськи. Однако стать кипером номер один, если ему предоставится такой шанс, Гаго тоже не откажется.

Отметим, что ранее Гаго выступал в чемпионатах Испании, Португалии и Греции. В составе греческого "Олимпиакоса" он трижды становился чемпионом и один раз выигрывал Кубок страны. С "Бенфикой" побеждал в Кубке Португалии.

Смотрите, как "Вест Хэм" пропускал в АПЛ от "МЮ"

Как мы сообщали, два друга Зинченко попали в десятку самых быстрых игроков АПЛ. Но лучшим стал защитник из "МЮ". 21-летний Фосу-Менса развил скорость 35,32 км/час.

Также мы писали, что сборная Украины, без Андрея Ярмоленко на поле, в экспериментальном составе обыграла лучшую команду Первой лиги. Игра с "Днепром-1" завершилась со счетом 2:1. Победу сборникам принес дубль нападающего "Гента" Романа Яремчука.

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Тег чемпионат Англии, Вест Хэм, Роберто Гаго

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Сегодня|Спорт

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