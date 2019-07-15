Команда Зинченко только с третьей попытки смогла вылететь в Китай
Команда Гвардиолы потеряла два дня подготовки из-за административных ошибок
"Манчестер Сити" с третьей попытки сумел вылететь в Китай на предсезонное турне. Чемпионы Англии должны были вылететь в Поднебесную еще в субботу, но из-за "административных ошибок" их чартер не пустили в воздушное пространство Китая. Не смогли они отправиться на сбор и в воскресенье. И только сегодня рейс с "МанСити" на борту получил добро на полет по территории Китая.
Подопечные Хосепа Гвардиолы потеряли два дня подготовки, а уже в ближайшую среду "Манчестер Сити" померяется силами с "Вест Хэмом" Андрея Ярмоленко.
К слову, украинец Александр Зинченко попал в заявку своей команды на предсезонный тур. А вот два его конкурента на левом фланге защиты Бенжамен Менди и Фабиан Делф остались вне заявки. Ранее мы писали, что "Манчестер Сити" купил в Голландии конкурента для Зинченко. "Горожане" приобрели у ПСВ левого защитника Анхелиньо. Он поедет вместе с командой в Китай.
Также мы писали, что Зинченко и его девушка сделали это 27 раз: украинец наконец попал журналистке в губы. Горячее видео американского отдыха самого дорогого украинского футболиста и его возлюбленной Влады Седан.
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