Команде отменили четыре гола после просмотра повторов в Италии

Уникальный поединок прошел в чемпионате Италии. "Наполи" обыграл "Сассуоло" в поединке 36 тура Серии А. Встреча завершилась со счетом 2:0, по голу в ней забили Эльсеид Хюсай и Аллан.
Но уникальность вот в чем. "Сассуоло", проигравший с сухим счетом, забил четыре мяча! Но все четыре раза взятие ворот было отменено арбитром после просмотра видеоповтора.
Обзор матча "Наполи" – "Сассуоло":
Благодаря этой победе "Наполи" сократил отставание от идущего шестым "Милана" до одного очка. "Сассуоло" остался на восьмом месте. За два тура до завершения чемпионата Италии "Наполи" сохраняет шансы на попадание в Лигу Европы – пятое место в Серии А дает возможность сыграть в этом турнире в групповом этапе, шестое – в квалификации. "Сассуоло" уже не сможет побороться за место в еврокубках.
Напомним, что недавно систему VAR впервые применили в Первой лиге украинского футбола. Поединок "Оболонь Бровар" – "Рух" под присмотром Катерины Монзуль и VAR завершился безголевой ничьей.
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