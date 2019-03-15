Команде Зинченко грозит отстранение от Лиги чемпионов

Английский клуб нарушил правила международных трансферов несовершеннолетних игроков

Фото: AFP

Команде Зинченко грозит отстранение от Лиги чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b80/f68/5c8b80f6838e0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b80/f68/5c8b80f6838e0.png 2019-03-15T12:40:00+02:00 Футбол Английский клуб нарушил правила международных трансферов несовершеннолетних игроков

"Манчестер Сити" может получить трансферный запрет в случае, если подтвердятся нарушения правил международных трансферов несовершеннолетних игроков. Подтверждение нарушений грозит отстранением команды от Лиги чемпионов.

По информации источника, руководство "Манчестер Сити" нарушило соглашение с датским клубом "Нордшелланн" и с африканской футбольной академией "Right to Dream Academy", владельцем которой выступает Том Вернон, председатель датского клуба. В 2018 году два игрока академии Джордж Дэйвис и Доминик Одуро сообщили датской газете о том, что заключили контракт с английским клубом и выступали в молодежной команде "Манчестер Сити" до того, как им исполнилось 18 лет. Оба в последствии покинули клуб, однако ФИФА заинтересовалась их взаимоотношениями с "Манчестер Сити".

Расследование этого дела возобновилось после публикации в датском журнале Politiken истории о том, что Тома Вернона и "Манчестер Сити" связывало секретное соглашение о предоставлении права английской команде просматривать футболистов академии "Right to Dream Academy".

Если данная информация подтвердится, то "Манчестер Сити" рискует получить обвинения также и в нарушении обладания правами на игроков третьими лицами.

Напомним, что "Манчестер Сити" уже получил предупреждения от АПЛ и ФА за нарушения финансового fair play, а в УЕФА уже начали вести аналогичное расследование.

Отметим, что аналогичный запрет ранее получил и лондонский "Челси", где было обнаружено 29 случаев с нарушением регламента по трансферам. Ранее похожие запреты получали "Атлетико" и "Барселона".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Команде Зинченко грозит отстранение от Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Sportbox Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.