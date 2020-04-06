Командный дух: тренер сборной Англии сам отказался от части зарплаты из солидарности с футболистами

Гарет Саутгейт согласился на понижение своего оклада на треть на период карантина

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт решил проявить солидарность с игроками Премьер-лиги и добровольно согласился на понижение зарплаты. На днях Премьер-лига собралась сократить зарплаты футболистам на 30 процентов. Вынужденную меру собираются ввести на период карантина из-за пандемии коронавируса. Причем специалист принял решение по личной инициативе, ведь урезание зарплат игрокам пока что находится на стадии обсуждения.

Возможно, Саутгейт хотел показать футболистам пример. Ведь далеко не все готовы идти на урезание своих доходов. Например, Руни раскритиковал решение сократить зарплаты игрокам. Но наставник сборной пошел на понижение оклада именно на 30%, сообщает Sky Sports.

Интересно, что уменьшение зарплат повлияет на отчисления в государственную казну, в том числе в Национальную службу здравоохранения. По крайней мере, так утверждает профсоюз игроков.

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