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Команду Александра Зинченко в Англии приравняли к коронавирусу: фото

19 апреля, 19:09

Олег Люлька

С таким злобным троллингом "Манчестер Сити", за который выступает украинец, еще не сталкивался

На карантине британцы не только скорбят по жертвам коронавируса, число которых в их стране уже перевалило за 16 тысяч человек, но и не прекращают шутить. В Сети появилось фото злобного троллинга по отношению к чемпиону Англии прошлого сезона – команде украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити", которую ее недоброжелатели сравнили с COVID-19.

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На фото с хештегом Stay home, уже собравшим тысячи лайков и репостов, девять девушек в защитных масках держат в руках листы бумаги, на каждом из которых написаны одно-два слова. А собранные в единое предложение, они гласят следующее: "Оставайтесь дома. Так мы заставим коронавирус исчезнуть, как "Манчестер Сити" исчез из Лиги чемпионов".

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Александр Зинченко. Фото: REUTERS/David Klein

Александр Зинченко. Фото: REUTERS/David Klein

Имеется в виду решение УЕФА, принятое еще до пандемии, о дисквалификации "Манчестер Сити" из еврокубков на два следующих сезона в связи с финансовыми махинациями. Напомним, "горожане" нарушали правила финансового фейр-плей в период с 2012 по 2016 год, намеренно завышая выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.

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В таком жестком троллинге "Манчестер Сити" болельщики этой команды уже успели усмотреть "руку" фанатов "Ливерпуля", которых принялись активно высмеивать в соцсетях с помощью уколов следующего содержания: "А кто там исчез из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала? А! Да это же "Ливерпуль".

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чемпионат Англии Манчестер Сити коронавирус Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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