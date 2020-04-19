Команду Александра Зинченко в Англии приравняли к коронавирусу: фото

С таким злобным троллингом "Манчестер Сити", за который выступает украинец, еще не сталкивался

На карантине британцы не только скорбят по жертвам коронавируса, число которых в их стране уже перевалило за 16 тысяч человек, но и не прекращают шутить. В Сети появилось фото злобного троллинга по отношению к чемпиону Англии прошлого сезона – команде украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити", которую ее недоброжелатели сравнили с COVID-19.

Читайте также: Одноклубник Зинченко продолжает шокировать: после скандала с проститутками игрок устроил просмотр стриптиза онлайн

На фото с хештегом Stay home, уже собравшим тысячи лайков и репостов, девять девушек в защитных масках держат в руках листы бумаги, на каждом из которых написаны одно-два слова. А собранные в единое предложение, они гласят следующее: "Оставайтесь дома. Так мы заставим коронавирус исчезнуть, как "Манчестер Сити" исчез из Лиги чемпионов".

Реклама

Александр Зинченко. Фото: REUTERS/David Klein

Имеется в виду решение УЕФА, принятое еще до пандемии, о дисквалификации "Манчестер Сити" из еврокубков на два следующих сезона в связи с финансовыми махинациями. Напомним, "горожане" нарушали правила финансового фейр-плей в период с 2012 по 2016 год, намеренно завышая выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.

Реклама

В таком жестком троллинге "Манчестер Сити" болельщики этой команды уже успели усмотреть "руку" фанатов "Ливерпуля", которых принялись активно высмеивать в соцсетях с помощью уколов следующего содержания: "А кто там исчез из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала? А! Да это же "Ливерпуль".

Смотрите, как "Ливерпуль" проиграл в 1/8 ЛЧ "Атлетико"

Смотрите, как "Манчестер Сити" до пандемии обыграл "Реал"

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама