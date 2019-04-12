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Команду экс-динамовца забросали камнями собственные болельщики

Сегодня, 17:23

Инцидент произошел перед началом матча Кубка Либертадорес

Болельщики бразильского "Палмейраса" забросали камнями автобус своей команды перед матчем Кубка Либертадорес против "Хуниора" из Колумбии. Болельщики поджидали автобус на одной из улиц города и, когда транспорт поравнялся с толпой, они обрушили на него град из камней и других подручных средств.

Фанаты даже не испугались кортежа полицейских, сопровождавших автобус. Правда, те вмешиваться в конфликт на стали, проехав мимо. Местные СМИ сообщили, что такое поведение болельщиков было вызвано поражение "Палмейраса" от "Сан-Паулу" в полуфинале штата Паулиста.

К слову, акция болельщики подействовала на футболистов "Палмейраса" позитивно, и они разгромили "Хуниор" на своем поле со счетом 3:0. Гол и результативную передачу на свой счет записал экс-футболист киевского "Динамо" Дуду. Сейчас 27-летний бразилец, запомнившийся в Украине скверным характером, является ключевым футболистом "бело-зеленых".

Ранее мы писали, что бывшему игроку "Динамо" вручили "Золотой мяч" в Бразилии. Дуду выступал за киевлян с 2011 по 2015 год, но так и не раскрыл свой талант.

Также мы сообщали о необычном поступке болельщиков в Колумбии: на трибуны принесли убитого днем ранее фаната – и его любимая команда сразу забила. Друзья погибшего уговорили родственников, и те позволили взять тело парня на стадион.

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Тег Дуду, Кубок Либертадорес, Палмейрас

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Сегодня|Спорт

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