Команду из Англии выставили на продажу через интернет-аукцион

Сток Сити / Фото: Twitter

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В Англии один из болельщиков выставил на продажу футбольный клуб, который переживает не лучшие времена.

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Фанат "Сток Сити" опубликовал объявление о продаже клуба на eBay (интернет-аукцион). При этом, болельщик креативно отнесся к описанию лота.

"Первый командный состав. Состояние на запчасти или не работает. Не подходит для задач, для которых покупается, ненадежно и непредсказуемо. Много футболистов ниже среднего уровня, отношение сомнительное, трудолюбие плохое, не рекомендуется использовать в качестве выгула собак, так как не может удержать лидерство", – указано в описании.

На данный момент лот получил 112 предложений, самое большое из которых составило почти 77 тысяч евро. После 23 туров чемпионата Англии "Сток Сити" занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Ранее мы писали, что "МанСити" обыграл "лисов", а Гвардиола прямо у кромки устроил взбучку конкуренту Зинченко. Волевая победа над "Лестером" позволила "горожанам" приблизиться в таблице к поверженному сопернику.

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