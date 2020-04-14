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Команду Шевченко можем не увидеть до следующего года: ФИФА назвала приоритет на 2020 год

14 апреля, 09:27

Александр Трикиша

Международными матчами пожертвуют ради завершения клубного сезона

Вице-президент ФИФА Виктор Монтаньяли не исключает, что матчи национальных сборных команд придется отложить до следующего года. Из-за пандемии коронавируса в мире пришлось остановить практически все спортивные мероприятия. После завершения карантина нужно будет время, чтобы доиграть сезон, поэтому окна для сборных вряд ли удастся найти.

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"В приоритете внутренние клубные соревнования, которые нужно доиграть. А вот матчи сборных, скорее всего, придется отложить до 2021 года. Ведь даже в случае прекращения пандемии международные границы могут оставаться закрытыми. И болельщикам потребуется время, чтобы вернуть привычку ходить на стадион", – сказал Монтаньяли.

Ранее УЕФА объявил о переносе запланированных на июнь матчей национальных сборных, в том числе плей-офф Евро-2020.

Также УЕФА представила два варианта возобновления сезона. При обоих раскладах окна на игры сборных в 2020 году уже обозначены: 31 августа – 8 сентября, 5-13 октября и 9-17 ноября.

Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича:

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футбол ФИФА коронавирус

Источники: Советский спорт , Сегодня|Спорт

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