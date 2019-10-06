Команду Зинченко дома съели "волки": обзор сенсационного поражения "Манчестер Сити"

Зинченко в матче с "Вулверхэмптоном" / Фото: Getty Images

Матч восьмого тура чемпионата Англии по футболу между "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптоном" завершился сенсацией. Команда Александра Зинченко на своем поле проиграла бывшему клубу Олега Лужного со счетом 0:2. После неожиданного поражения от "волков" отставание подопечных Хосепа Гвардиолы от лидера АПЛ "Ливерпуля" выросло уже до восьми очков.

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Отметим, что Александр Зинченко начал матч с "Вулверхэмптоном" на скамейке запасных. А в перерыве, при счете 0:0, украинец заменил Кайла Уокера. На 91-й минуте при счете 0:1 Александр отдал острую передачу на Агуэро, но аргентинец не реализовал момент. А уже спустя минуту "Вулверхэмптон" сделал счет 2:0. Отметим, что Зинченко получил от портала Whoscored оценку 6,3, став по этому показателю лучшим из трех игроков "МанСити", вышедших на замену.

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"Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон" – 0:2

Голы: Траоре, 80, 90+4

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер (Зинченко, 46), Фернандиньо, Отаменди, Канселу – Гюндоган, Родри, Д. Силва (Жезус, 75) – Марез (Б. Силва, 60), Агуэро, Стерлинг

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу – Боли, Коади, Саисс (Беннетт, 13) – Траоре, Невеш, Моутиньо, Дендонкер, Винагре (Хонни, 74) – Хименес, Кутроне (Доэрти, 68)

Предупреждения: Родри, Канселу, Эдерсон, Гюндоган, Фернандиньо – Невеш, Моутиньо

Смотрите, как перед матчем АПЛ "МанСити" играл в ЛЧ с загребским "Динамо"

Как мы писали ранее, конкуренту "МанСити" "Ливерпулю" грозило исключение из Кубка английской Лиги. В матче 1/16 финала турнира против "Милтон-Кинс Донс" за победителей ЛЧ сыграл футболист, который не имел права выходить на поле. Однако футбольная ассоциация Англии простила мерсисайдцев, ограничившись штрафом в размере 200 тысяч фунтов.

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