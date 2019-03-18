Комментируя указ Петра Порошенко, Жуниор Мораес сказал одно-единственное слово

Первая реакция: после получения нашего гражданства бразилец заговорил по-украински

Жуниор Мораес. Фото: AFP

Комментируя указ Петра Порошенко, Жуниор Мораес сказал одно-единственное слово //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f98/bf9/5c8f98bf9086f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f98/bf9/5c8f98bf9086f.png 2019-03-18T15:11:46+02:00 Футбол Первая реакция: после получения нашего гражданства бразилец заговорил по-украински

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес отреагировал на предоставление ему украинского гражданства. 31-летний нападающий сделал это очень лаконично, выложив на своей странице в Instagram пост, состоящий из всего одного слова. "Вдячний", – написал на украинском языке бразилец, добавив к этому буквосочетание UA и сердечко.

Напомним, сегодня стало известно, что бразильский форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство. Соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко. Это означает, что футболист может быть вызван в сборную Украины уже на отборочные матчи Евро-2020 против Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта).

"Как я отношусь к его натурализации? Абсолютно нормально, – заявил Tribuna.com глава комитета сборных ФФУ Мирон Маркевич. - Парень хочет играть за сборную, в чем вопрос? Тем более, что впереди у нас есть проблемы".

Как сообщалось ранее, Шева не вызвал в сборную Украины игрока, перешедшего в "Зенит".

Также сообщалось об альтернативной сборной украинских легионеров: кого "забыл" Шевченко перед Португалией.

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