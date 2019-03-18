Комментируя указ Петра Порошенко, Жуниор Мораес сказал одно-единственное слово
Первая реакция: после получения нашего гражданства бразилец заговорил по-украински
Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес отреагировал на предоставление ему украинского гражданства. 31-летний нападающий сделал это очень лаконично, выложив на своей странице в Instagram пост, состоящий из всего одного слова. "Вдячний", – написал на украинском языке бразилец, добавив к этому буквосочетание UA и сердечко.
Напомним, сегодня стало известно, что бразильский форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство. Соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко. Это означает, что футболист может быть вызван в сборную Украины уже на отборочные матчи Евро-2020 против Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта).
"Как я отношусь к его натурализации? Абсолютно нормально, – заявил Tribuna.com глава комитета сборных ФФУ Мирон Маркевич. - Парень хочет играть за сборную, в чем вопрос? Тем более, что впереди у нас есть проблемы".
Как сообщалось ранее, Шева не вызвал в сборную Украины игрока, перешедшего в "Зенит".
Также сообщалось об альтернативной сборной украинских легионеров: кого "забыл" Шевченко перед Португалией.
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