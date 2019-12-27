"Компани однажды пихал Зинченко за множество постов о Владе Седан": заявление экс-игрока "Динамо"

Александр Зинченко и Влада Седан / Фото: Instagram

Реклама

Украинский защитник бельгийского "Андерлехта" Евгений Макаренко рассказал в Youtube шоу Бомбардир об отношениях игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко и Венсана Компани, который ранее выступал за "горожан", а сейчас стал играющим тренером бельгийского клуба. Ранее мы писали, что Макаренко понравилась жена бывшего партнера по "Динамо" Артема Кравца.

Евгений Макаренко. Фото: ФК "Андерлехт"

"На днях Компани у меня спрашивал про Зинченко и его девушку. Рассказывал, что однажды пихал украинцу за множество постов о Владе Седан. Но характеризовал его как профессионал до мозга костей. Я с этим согласен. У него в "Манчестере" было много проблем, но он своим трудом доказал, что достоин места в основном составе и нового контракта. Компани? Он – пример для всех нас. Он же не только футболист, но и тренер. Он бывает очень злым, готовым порвать любого. Но сдерживается", – сказал Макаренко.

Ранее мы писали, что гранд мирового футбола избавляется от экс-игрока "Динамо". Украинский полузащитник "Андерлехта" Евгений Макаренко может вскоре покинуть клуб, сообщает Voetbal Belgie. Бельгийский клуб рассматривает варианты с продажей и арендой 28-летнего футболиста.

Смотрите также обзор матча "Андерлехт" — "Роял Шарлеруа" – 0:0

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама