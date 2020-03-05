"Кому-то кажется, что тут – Чернобыль": "мегамужик", заболевший коронавирусом, рассказал о своем состоянии

Сотрудник Российского футбольного союза, игрок московской любительской команды "Мегамужики" Давид Беров, который заболел коронавирусной инфекцией, рассказал о своем самочувствии. "Как вы уже поняли, я не очень-то рад той локальной популярности, которая на меня свалилась, – отметил Беров. – Но раз обещал рассказать, что да как, расскажу. Итак, ответы на самые популярные вопросы".
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- "Да, вирус в третьем анализе у меня подтвердился. Его не было в крови, нашли в слюне. Как мне говорят, очень слабо виден, поэтому так долго сомневались. Фото протокола выкладывать не буду, не уверен, что это не принесет мне проблем (с врачебной тайной и все такое). Я, знаете ли, стал немного опасливым.
- Лечение мне прописано симптоматическое. Есть симптом – его и лечат. В моем случае долечивают легкий кашель, все остальное у меня в порядке. Температуры давно уже нет. Общее самочувствие вполне нормальное.
- Пока анализы не покажут полного отсутствия вируса, меня, конечно, не выпустят. Родных моих после трех удачно сданных анализов отпускают.
- Меня не перевозили ни в какую новую больницу в Коммунарке. Лежу в той же 1-й инфекционной и вполне этим доволен. Тут классный, добрый персонал, нормальные условия, сюда легко привозить передачи. Но вот моих родных, которые не болеют, а просто досиживают здесь карантин, переводят туда. Говорят, здесь будут только те, у кого подтвердили вирус.
- Думаю, лучше обозначить здесь для СМИ: я бы не хотел с вами общаться. Кто-то что-то додумывает, кто-то делает сюжеты с такой музыкой, что кажется, что тут Чернобыль. Нет. Я спокоен. Мои родные спокойны. Это небольшая проблема, которая сама собой скоро разрешится. Так я к этому отношусь. Всем спасибо за поддержку. Не болейте!" – написал Беров у себя в Instagram.
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Как мы писали ранее,в украинском футболе оценили риски переноса матчей из-за коронавируса. "Мы отправили запрос в Министерство здравоохранения Украины по этому вопросу. Ждем ответ, – заявил исполнительный директор Премьер-лиги Евгений Дикий. – Если у нас появятся причины для отмены или переноса матчей, то обязательно оперативно отреагируем".
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