Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,6
26,14

"Кому вы проиграли группу? Стыд!" Экс-тренер "Динамо" разнес киевлян в пух и прах

13 декабря, 11:52

"Игроки "нулевые". Команды - нет" - эмоции Йожефа Сабо после вылета динамовцев из еврокубков

"Динамо" попрощалось с еврокубками

"Динамо" попрощалось с еврокубками / Фото: Reuters

Реклама

Бывший главный тренер киевского "Динамо", а ныне эксперт Йожеф Сабо разнес в пух и прах киевлян после того, как "Динамо" не сумело обыграть "Лугано" и вылетело из Лиги Европы. Как результат, в весенней части еврокубков Украину представит всего одна команда – "Шахтер".

Читайте также: "Мне тоже х***во": вратарь "Динамо" жестко пообщался с ультрас после игры с "Лугано"

"Киевляне провалились. У "Динамо" нет команды, – негодует Йожеф Сабо. – Есть футболисты, но нет команды. Мастерство игроков на очень низком уровне. Да, они давили соперника, забрасывали мяч – и что дальше? Абсолютно ничего. Я не увидел стиля игры "Динамо" – фланговых проходов, забеганий, передач на опережение. Все поставлено на очень низком уровне. Вот и вылетели. Кому мы проиграли группу? Стыд..."

"Не видел тактики у киевлян в этой игре. Они должны были изучить "Лугано". Это не сильная команда, и мы должны были их обыгрывать. К сожалению, мы опустились сами на уровень команды-середняка, – констатирует Йожеф Сабо. – "Лугано" не можем обыграть"

Читайте также: "Мне стыдно. Виноват. Недотренировался": Беседин рассказал, почему "Динамо" вылетело из Лиги Европы

"В свое время из "Динамо" ушли Рианчо и Ребров. Они уже тогда говорили, что в команде есть четыре игрока, которые не годятся и расти не будут. Сегодня это подтверждается. Есть молодежь, которая не растет. Нужны совершенно другие футболисты и нужно думать, что делать дальше. Взяли игроков, которые не подошли ряду клубов Европы ... Как специалист, я вижу, что они "нулевые". Если вы перестраиваете команду для молодежи, то берите игроков из молодежных команд и готовьте коллектив. Какая разница, попадете вы в шестерку или нет. Вы построите команду! Сейчас у киевлян нет команды. Они не играют в футбол", – подытожил Йожеф Сабо

Как мы писали ранее, после вылета из еврокубков болельщики "Динамо" требуют от Игоря Суркиса продать клуб. "Какие еще выводы? Только продажа клуба! Точка" – пишут фанаты столичной команды в соцсетях.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига Европы Динамо Киев Йожеф Сабо Лугано

Источник: 1927.kiev.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Испании
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
"Динамо" – "Лугано": онлайн матча Лиги ЕвропыФутбол
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблица
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблицаЧУ по футболу
"Шахтер" – "Аталанта": где смотреть матч года для украинского чемпионаФутбол
Неймар и Мбаппе после потопа забивают
Неймар и Мбаппе после потопа забивают "канарейкам": результаты 16-го тура чемпионата ФранцииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...