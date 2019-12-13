"Кому вы проиграли группу? Стыд!" Экс-тренер "Динамо" разнес киевлян в пух и прах

"Динамо" попрощалось с еврокубками / Фото: Reuters

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Бывший главный тренер киевского "Динамо", а ныне эксперт Йожеф Сабо разнес в пух и прах киевлян после того, как "Динамо" не сумело обыграть "Лугано" и вылетело из Лиги Европы. Как результат, в весенней части еврокубков Украину представит всего одна команда – "Шахтер".

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"Киевляне провалились. У "Динамо" нет команды, – негодует Йожеф Сабо. – Есть футболисты, но нет команды. Мастерство игроков на очень низком уровне. Да, они давили соперника, забрасывали мяч – и что дальше? Абсолютно ничего. Я не увидел стиля игры "Динамо" – фланговых проходов, забеганий, передач на опережение. Все поставлено на очень низком уровне. Вот и вылетели. Кому мы проиграли группу? Стыд..."

"Не видел тактики у киевлян в этой игре. Они должны были изучить "Лугано". Это не сильная команда, и мы должны были их обыгрывать. К сожалению, мы опустились сами на уровень команды-середняка, – констатирует Йожеф Сабо. – "Лугано" не можем обыграть"

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"В свое время из "Динамо" ушли Рианчо и Ребров. Они уже тогда говорили, что в команде есть четыре игрока, которые не годятся и расти не будут. Сегодня это подтверждается. Есть молодежь, которая не растет. Нужны совершенно другие футболисты и нужно думать, что делать дальше. Взяли игроков, которые не подошли ряду клубов Европы ... Как специалист, я вижу, что они "нулевые". Если вы перестраиваете команду для молодежи, то берите игроков из молодежных команд и готовьте коллектив. Какая разница, попадете вы в шестерку или нет. Вы построите команду! Сейчас у киевлян нет команды. Они не играют в футбол", – подытожил Йожеф Сабо

Как мы писали ранее, после вылета из еврокубков болельщики "Динамо" требуют от Игоря Суркиса продать клуб. "Какие еще выводы? Только продажа клуба! Точка" – пишут фанаты столичной команды в соцсетях.

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