Конец рекордам: "Ливерпуль" впервые за 45 матчей проиграл в чемпионате Англии

Лидер чемпионата Англии "Ливерпуль" сенсационно проиграл с разгромным счетом одному из аутсайдеров Премьер-лиги "Уотфорду" в рамках 28-го тура. Мерсисайдцы в первом тайме нанесли всего один удар, да и тот мимо ворот, а после перерыва команда Клоппа только один раз попал в створ ворот. В предыдущем туре "Ливерпуль" сравнялся с показателями великих сезонов "МЮ" и "Арсенала". Но, как полагается, любая серия рано или поздно заканчивается.

"Уотфорд" – "Ливерпуль" – 3:0

Голы: Сарр (54, 60), Дини (72)

"Уотфорд": Фостер, Фемения, Кэткарт, Кабаселе, Мазина, Дукуре, Капу, Хьюз, Сарр, Дини, Деулофеу (Перейра, 37).

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"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Ловрен, Окслейд-Чемберлен (Ориги, 65), Вейналдум (Лаллана, 61), Фабиньо, Мане, Салах, Фирмино (Минамино, 79).

После этой встречи прервалась рекордная серия "Ливерпуля" из 18-ти побед подряд в чемпионате Англии и серия без поражений в Премьер-лиге длительностью в 44 матча. Им не хватило пяти матчей, чтобы повторить "вечный" рекорд "Арсенала". В предыдущий раз "Ливерпуль" проигрывал в чемпионате 3 января 2019 года в матче против "Манчестер Сити".

Напомним, что "Ливерпуль" безвольно проиграл "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Англичане ни разу не попали в створ ворот соперника.

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