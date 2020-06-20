Конечно, Холанд: дортмундская "Боруссия" забирает второе место в чемпионате Германии у "Лейпцига"

Подопечные Люсьена Фавра оторвались от ближайших конкурентов на шесть очков

Чемпионат Германии, который первым из топ-5 национальных футбольных турниров в Европе вернулся к жизни, приближается к завершению сезона 2019/2020. В предыдущем туре "Бавария" досрочно оформила восьмое чемпионство подряд, а сегодня определился обладатель серебряных медалей. Наш сайт вел онлайн матча "Лейпциг" – "Боруссия" Дортмунд.

Реклама

Встречи последних двух туров в Бундеслиге традиционно начинают в одно и то же время. Сегодня в 16:30 стартовали все девять поединков. Центральный прошел в Лейпциге, где местная команда молодого тренера Юлиана Нагельсманна принимала дортмундскую "Боруссию".

Игра была довольно равной, но все решили две образцово-показательные контратаки гостей. На 30-й минуте норвежский вундеркинд Эрлинг Холанд завершил красивую комбинацию партнеров ударом с близкого расстояния – 0:1.

Во втором тайме хозяева даже сняли забивного нападающего Тимо Вернера, у которого игра не пошла. Однако "Боруссия" сумела не пропустить, а на третьей добавленной минуте тот-таки Холанд поставил точку – 2:0. На этот раз габаритный форвард удачно откликнулся на фланговый прострел.

Реклама

Узнавайте прогноз, расписание и результаты 33-го тура чемпионата Германии.

Смотрите, как "Боруссия" обыгрывала "Пари Сен-Жермен" в плей-офф Лиги чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама