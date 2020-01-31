Конкурент Александра Зинченко Анхелиньо перешел в "Лейпциг"

Испанец будет выступать в новой команде до конца сезона

Анхелиньо / Фото: Twitter

Реклама

Защитник "Манчестер Сити" Хосе Тасенде, более известный как Анхелиньо, на правах аренды перешел в "РБ Лейпциг". Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщат пресс-служба немецкого клуба.

Читайте также: поговорил с умным человеком – Моуринью поиздевался над журналистами на пресс-конференции

Анхелиньо является воспитанником "Манчестер Сити", он выступал на позиции левого защитника. Начало профессиональной карьеры футболиста защитник провел на правах аренды в "Нью-Йорк Сити", "Жироне", "Мальорке" и НАКе. В сезоне-2018/2019 испанец выступал за ПСВ. Летом 2019 года "горожане" вернули игрока.

В этой кампании Анхелиньо помог горожанам в 13 матчах во всех турнирах. В активе 23-летнего футболиста 2 результативные передачи. "РБ Лейпциг" возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги, "Манчестер Сити" занимает второе место в английской Премьер-лиге.

Кстати, самый грубый защитник Премьер-лиги, которого Моуринью прямо на поле кормил бананами, покинул "МЮ". Болельщики удивляются, как за время выступления в Англии Рохо ни разу не получил красную карточку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама