Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,2
27,99

Конкурент Лунина в "Реале" настроен сменить команду и подал запрос на трансфер

22 августа, 12:30

Кейлор Навас не хочет оставаться дублером Куртуа

Кейлор Навас и Андрей Лунин

Кейлор Навас и Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас хочет сменить клуб в летнее трансферное окно. Костариканский голкипер подал в клуб запрос на трансфер.

Игрок "Реала" сделал первые шаги после жуткой травмы

Отмечается, что Навас хотел бы иметь постоянную игровую практику, но знает, что в "Реале" он будет дублером Тибо Куртуа. Мадридский клуб уже начал поиск потенциальной замены костариканца. Заметим, что украинского вратаря Андрея Лунина "Реал" отправил в аренду в "Вальядолид".

Реклама

Навасом летом интересовались ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", но оба клуба больше не рассматривают вариант с покупкой игрока. В услугах Кейлора была заинтересована также "Бенфика", однако португальцы не смогли договориться с ним о зарплате.

В тренде
Зеленский усилил юристами группу по реинтеграции оккупированных территорий

Напомним, хавбек "Реала" в рамках матча Международного кубка чемпионов против лондонского "Арсенала" вышел на поле после первого тайма, забил на 59-й минуте, а на 65-й покинул поле на носилках. Врачи диагностировали у футболиста разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена.

Во 2-м туре чемпионата Испании "Реал" на своем поле сыграет с "Вальядолидом" Андрея Лунина, принадлежащего мадридцам. Отметим, что в арендном соглашении нет пункта, который бы запрещал Лунину играть против "сливочных".

Обзор матча "Сельта" – "Реал" (1:3)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

чемпионат Испании Реал Мадрид Кейлор Навас Андрей Лунин

Источник: Marca

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" – "Брюгге": видео голов и обзор прощального матча киевлян в Лиге чемпионовФутбол
Хацкевича сменит испанец:
Хацкевича сменит испанец: "Динамо" определилось с временным главным тренером – СМИФутбол
Жалкая пародия и неповторимый оригинал:
Жалкая пародия и неповторимый оригинал: "Александрия" классно затроллила звезду "Реала"ЧУ по футболу 2019
В
В "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: первые решения Михайличенко на посту главного тренераЧУ по футболу 2019
Видео голов и обзор матча АЗ –
Видео голов и обзор матча АЗ – "Мариуполь" в Лиге ЕвропыФутбол
Онлайн матча
Онлайн матча "АЗ Алкмар" – "Мариуполь": голландцы разбили украинцев со счетом 4:0Футбол

Новости партнеров

Loading...