Конкурент Лунина в "Реале" настроен сменить команду и подал запрос на трансфер

Кейлор Навас и Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас хочет сменить клуб в летнее трансферное окно. Костариканский голкипер подал в клуб запрос на трансфер.

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Отмечается, что Навас хотел бы иметь постоянную игровую практику, но знает, что в "Реале" он будет дублером Тибо Куртуа. Мадридский клуб уже начал поиск потенциальной замены костариканца. Заметим, что украинского вратаря Андрея Лунина "Реал" отправил в аренду в "Вальядолид".

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Навасом летом интересовались ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", но оба клуба больше не рассматривают вариант с покупкой игрока. В услугах Кейлора была заинтересована также "Бенфика", однако португальцы не смогли договориться с ним о зарплате.

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Напомним, хавбек "Реала" в рамках матча Международного кубка чемпионов против лондонского "Арсенала" вышел на поле после первого тайма, забил на 59-й минуте, а на 65-й покинул поле на носилках. Врачи диагностировали у футболиста разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена.

Во 2-м туре чемпионата Испании "Реал" на своем поле сыграет с "Вальядолидом" Андрея Лунина, принадлежащего мадридцам. Отметим, что в арендном соглашении нет пункта, который бы запрещал Лунину играть против "сливочных".

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