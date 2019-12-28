Конкурент Зинченко в "МанСити" высказался о своей фатальной ошибке в матче с "Вулверхэмптоном"

Бенжамен Менди / Фото: Getty Images

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Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди сильно раскаялся за свою ошибку во вчерашнем матче чемпионата Англии, которая привела к победе "Вулверхэмптона". 25-летний француз поделился переживаниями с болельщиками в соцсетях. Напомним, "Вулверхэмптон" совершил камбэк и выиграл у "Манчестер Сити".

Конкурент украинца Александр Зинченко на левом фланге обороны "МанСити" написал в Twitter:

"Легко говорить, когда все идет хорошо. Но трудно, когда неприятности поражают фанатов... Да, это была моя большая ошибка. И я должен вам показать себя в самом лучшем виде за вашу постоянную поддержку. Сейчас время держать наши головы высоко и продолжать работать, чтобы вернуться на наш наилучший уровень".

Напомним, после поражения "Вулвз" команда Гвардиолы осталась на третьем месте чемпионата. Ранее мы писали, что Менди ошарашил журналистов своим нарядом во время интервью.

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