Конкурент Зинченко в составе "Манчестер Сити" снова травмировался

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди угодил в лазарет, сообщает RMC Sport. По сведениям издания, 24-летний француз испытывает проблемы с коленным суставом. Сроки восстановления левого фулбека станут известны после прохождения углублённого медобследования.

В этом сезоне Менди сыграл за "Манчестер Сити" 5 матчей и сделал 5 результативных передач.

Интересно, что практически весь прошлый сезон Менди пропустил из-за тяжелой травмы, а на его позиции Хосеп Гвардиола наигрывал украинца Александра Зинченко. Можно предположить, что в случае длительной реабилитации игрок сборной Украины снова получит шанс в "МанСити".

В текущем сезоне Зинченко пока не появлялся на поле в составе "Манчестер Сити", а вот в составе сборной Украины успел отыграть в двух матчах. Как раз его мяч принес Украине волевую победу над Чехией в первом туре Лиги Наций. Кстати, после поединка стало известно, кому своя гол посвятил Зинченко.

А во втором поединке против Словакии Зинченко отдал острый пас на Цыганкова, после чего защитники завалили динамовца в штрафной площади и заработали пенальти, который реализовал Ярмоленко. В итоге Украина обыграла Словакия с минимальным счетом – 1:0.

Добавим, что Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на Лигу чемпионов, несмотря на то, что клуб пытался продать его в летнее трансферное окно. На украинца претендовал "Вулверхэмптон", предлагавший за игрока 16 миллионов евро, но Зинченко отказался покидать Манчестер. На групповом этапе "МанСити" сыграет с "Шахтером", "Лионом" и "Хоффенхаймом".