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Коноплянка будет работать с тренером, который обзывает футболистов обезьянами

Сегодня, 17:25

Украинскому вингеру "Шальке" дали нового коуча. Он сравнивает игроков с приматами и запрещает носить шапки

Хуб Стевенс
Хуб Стевенс. Фото: Getty Images
Коноплянка будет работать с тренером, который обзывает футболистов обезьянами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bc3/380/5c8bc3380113d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bc3/380/5c8bc3380113d.png Футбол Украинскому вингеру "Шальке" дали нового коуча. Он сравнивает игроков с приматами и запрещает носить шапки

65-летний голландец Хуб Стевенс назначен новым главным тренером "Шальке", за который выступает украинец Евгений Коноплянка. Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

Напомним, Коноплянка остался без тренера после фиаско в Манчестере - не стерпев разгрома со счетом 0:7, руководство гельзенкирхенцев отправило в отставку Доменико Тедеско.

Сменил Тедеско у руля "Шальке" Стевенс, который уже возглавлял эту команду с 1996 по 2002 годы и с 2011 по 2012 годы. Последним местом его работы был "Хоффенхайм".

Отметим, что во время работы в "Штутгарте" новый тренер Евгения Коноплянки отметился несколькими резонансными ситуациями. Например, Стевенс ввел правило, запрещавшее футболистам тренироваться в шапках. Голландец считал, что игроки должны привыкать к погодным условиям уже накануне матчей.

Кроме того, Стевенс угодил в скандал, когда во время тренировки крикнул футболистам "Штутгарта": "Вы обезьяны! Слушайте внимательно!". 

Как сообщалось ранее, "Шальке" готовит распродажу: Коноплянка – в списке 11 игроков, кому "на выход".

Также сообщалось, что фанаты повернулись спиной к команде Коноплянки после позорных 0:3.

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Тег чемпионат Германии, Евгений Коноплянка, Шальке

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Сегодня|Спорт

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