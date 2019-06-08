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Коноплянка: "Как мотивировал Шевченко? Там так полетела бутылка, что чуть не убила"

8 июня, 10:56

Украинский полузащитник поблагодарил Львов за поддержку

Евгений Коноплянка и Андрей Шевченко
Евгений Коноплянка и Андрей Шевченко. Фото: AFP

Один из героев матча сборной Украины против Сербии (5:0) в отборе на чемпионат Европы 2020 года Евгений Конопянка поделился своими эмоциями после матча. Напомним, полузащитник "Шальке" оформил дубль, еще два мяча на свой счет записал Виктор Цыганков, а Роман Яремчук отметился дебютным голом за сборную.

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- Эмоции переполняют, не могу их передать словами, – признался Евгений.

- Что вы скажете о такой эффектной победе?

- Мы выполняли план на игру, который выбрали наши тренеры. Мы чувствовали друг друга. Понимали, что если на поле кто-то опускается, то нужно подниматься. Здесь как в танцах – необходимо было чувствовать партнера.

- Как Шевченко мотивировал футболистов на предматчевой установке?

- Там так полетела бутылка, что чуть не убила не буду говорить кого (смеется). На самом деле я так шучу. Он очень хорошо нас мотивировал. Да мы и сами все понимали. Завелись с первых минут и контролировали игру.

- Чувствовали ли вы поддержку 12-го игрока на "Арене Львов"?

- Поддержка была нереальной. Все было супер, всем спасибо.

- Не расслабитесь вы перед поединком с Люксембургом?

- Надеюсь, что нет. Поспим, порадуемся победе, а затем будем готовиться ко второму важному матчу.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча заявил, что наш козырь – физическое состояние игроков. А матч с Люксембургом будет очень принципиальным.

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Тег Сборная Украины, Евгений Коноплянка, Евро-2020

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