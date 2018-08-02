Коноплянка может вернуться в чемпионат Испании

Сегодня, 13:00

Футболист готов потерять в заработной плате ради игровой практики

Евгений Коноплянка. Фото ФК &quot;Шальке&quot;
Евгений Коноплянка. Фото ФК "Шальке"

Украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает Pericos Online со ссылкой на журналиста Tiempo de Espanyol Хавьер де Аро, украинский футболист может перейти в "Эспаньол".

Коноплянка хочет покинуть "Шальке" и ищет варианты, где мог бы получить игровую практику, даже потеряв в заработной плате. Отец Коноплянки, который представляет интересы Евгения, уже провел переговоры с посредниками, которые могут предложить его "Эспаньолу".

Отмечается, что снижение зарплаты будет единственным требованием к украинцу, если "Эспаньол" начнет переговоры с "Шальке".

Коноплянка уже выступал в Примере за "Севилью" в сезоне-2015/16 и начале сезона-2016/17, за которую провел 48 матчей, забил 8 голов и сделал 7 передач.

Ранее в товарищеском матче против сборной Албании (4:1) Коноплянка оформил дубль. Эти мячи позволили Евгению выйти на третье место в списке лучших бомбардиров сборной Украины за всю историю. Теперь на счету полузащитника "Шальке" 17 забитых мячей. Позади него остался экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров – 15 голов.

Напомним, что на старте карьеры в "Шальке" Коноплянка проспал остановку и проехал 220 км на такси, чтобы успеть на игру своего клуба.
футбол, чемпионат Испании, чемпионат Германии, Евгений Коноплянка, Шальке, Эспаньол

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Источник:

Championat.ru

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