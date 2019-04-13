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Коноплянка не нужен даже в Турции: озвучена причина

Сегодня, 14:52

Украинский вингер намерен сменить команду во время летнего трансферного окна

Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка. Фото: AFP

Украинский вингер "Шальке" Евгений Коноплянка не интересен руководству "Бешикташа" в качестве цели на ближайшее трансферное окно. Накануне в издании Bild появилась информация о желании Коноплянки летом покинуть "Шальке", в связи с чем в прессе вспомнили про недавний интерес к вингеру со стороны турецких грандов.

В то же время, как сообщает источник, "Бешикташ" отказался от идеи приобретения Коноплянки. Президент этого клуба Фикрет Орман несколько раз уже пытался договориться с Евгением, но тот сперва отдал предпочтение переходу в "Севилью", а затем – в "Шальке". После ряда отказов от украинца Орман окончательно охладел к идее подписания Коноплянки и не намерен возвращаться к ней.

Напомним, в январе турецкая пресса сообщала, что Коноплянка запросил у "Бешикташа" оклад в 4,5 миллиона евро в год, но стамбульский клуб оказался не готов столько платить вингеру сборной Украины.

29-летний Коноплянка в текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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Тег Бешикташ, чемпионат Германии, Евгений Коноплянка, чемпионат Турции, Шальке

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sport.ua

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