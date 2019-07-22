Коноплянка отправится в Турцию только при одном условии
Судьба Евгения Коноплянки находится в руках "Наполи"
Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка в ближайшее время завершит процедуру перехода в "Фенербахче". Сообщается, что украинец подпишет контракт со стамбульским клубом после официальной передачи полузащитника Элифа Элмаса в "Наполи".
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Напомним, действующий контракт Коноплянки с "Шальке" истекает следующим летом. Украинским игроком интересуются стамбульские гранды. Так, "Фенербахче" ведет переговоры с "Шальке", который готов отпустить Коноплянку за три миллиона евро. Полузащитник сборной Украины сумел договориться о контракте с турецким "Фенербахче". Стороны договорились об условиях трехлетнего контракта украинского футболиста.
Во всех турнирах прошлого сезона вингер принял участие в 21 матче, забив единственный гол и отдав две результативных передачи. "Шальке" по итогам минувшего сезона Бундеслиги финишировал на 14-м месте.
Кстати, Евгений Коноплянка не будет переходить в клуб из России. Немецкий "Шальке" продолжает переговоры по трансферу полузащитника Евгения Коноплянки, при этом игрок не рассматривает варианты из России и Китая.
Смотрите гол Евгения Коноплянки за сборную Украины:
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