Коноплянка посадил дочку на трон перед контрактом на 10 миллионов евро

Украинский вингер "Шальке", которого статают в "Бешикташ", отметил 4-летие своей принцессы Златы

Украинский вингер "Шальке" Евгений Коноплянка, которого слухи то и дело отправляют в турецкий "Бешикташ", во время трансферной суеты не забывает о своих родительских обязанностях. Сегодня знаменитый футболист и его супруга Виктория организовали вечеринку по случаю для рождения своей дочурки Златы, которой исполнилось четыре годика.

Празднование, судя по выложенным в Instagram фотографиям, происходило на пляже. Имениннице подготовили десятки разноцветных шариков, а также королевский трон, восседая на котором, Злата очень аппетитно – без каких-либо столовых приборов – "уничтожала" праздничный торт. А за этим процессом с открытым ртом наблюдал ее младший братик – двухлетний Дамир.

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Кстати, среди тех, кто в Instagram поздравил семейство Коноплянок с праздником, оказались украинский футболист "МанСити" Александр Зинченко и его возлюбленная – журналистка Влада Седан.

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Напомним, ранее сообщалось, что "Бешикташ" окончательно отказался от покупки Коноплянки, предпочтя игрока "Тоттенхэма" Жорж-Кевина Н'Куду. Однако в последнее время появилась информация, что стамбульский клуб вслед за подписанием контракта с Н'Куду оформит сделку и с Коноплянкой – мол, конкуренция в составе не помешает.

Также мы писали, какие условия ждут Коноплянку в "Бешикташе". С 29-летним украинцем "черные орлы" подпишут 4-летний договор с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. Таким образом за четыре сезона в Турции Евгений должен получить 10 миллионов евро.

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