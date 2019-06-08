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Коноплянка признался, о каком факте шепнул на ухо арбитру, покидая поле в матче с Сербией

8 июня, 18:27

Украинский вингер "Шальке", сделав дубль в ворота балканцев, обнялся с испанским рефери Матеу Лаосом

Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка. Фото: Facebook

Один из героев матча Украина – Сербия (5:0) Евгений Коноплянка рассказал "Сегодня", о чем, уходя с поля, пообщался с арбитром встречи Матеу Лаосом. В тот момент, когда автор дубля Коноплянка покидал газон "Арены Львов", камера зафиксировала, как футболист обнял испанского рефери. Матеу Лаос воспринял это нормально, похлопав Евгения по спине. По окончании матча корреспондент "Сегодня" спросил Конопу, как это понимать. Женя заулыбался: "Матеу Лаос часто судил мои игры в Испании, в мою бытность игроком "Севильи", так получалось. Мне нравилось, как он работает. Всегда судил справедливо. Кстати, почти всегда приносил моей команде удачу. И я сегодня ему об этом напомнил", – отметил Евгений Коноплянка.

Видео первого гола Коноплянки в ворота сербов

Видео второго гола Коноплянки в ворота сербов

Как мы писали ранее, Коноплянка сделал звонкое заявление сразу после победы над сербами. "Как мотивировал Шевченко? Там так полетела бутылка, что чуть не убила", – сказал вингер "Шальке".

Также сообщалось, что Маркевич подобрал статус разгромной победе Украины над Сербией. По словам Мирона Маркевича, во Львове мы увидели лучшую сборную Украины времен Андрея Шевченко. "Но сейчас нужно немного эйфорию убавить, потому как с Люксембургом будет совсем другая игра. Абсолютно другая", – отметил Маркевич.

Напомним, следующий матч отбора Евро-2020 Украина проведет 10 июня против Люксембурга во Львове. Начало – в 21:45. ТВ – "Украина", "Футбол 1".

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Тег Сборная Украины, Евгений Коноплянка, Евро-2020

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

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