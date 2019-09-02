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Коноплянка пропустит тренировку сборной Украины из-за сенсационного трансфера

2 сентября, 18:23

Украинский полузащитник близок к возвращению на родину

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка / Фото: AFP

В ближайшее время украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка станет игроком донецкого "Шахтера". Информацию подтвердил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на сегодняшней пресс-конференции. Сейчас трансфер находится на завершающей стадии, поэтому Коноплянка пропустит тренировку национальной команды.

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"Надеюсь, этот трансфер состоится, и он найдет команду, где будет играть. Он сейчас улаживает последние детали, поэтому на сегодняшней тренировке его не будет", – сказал Шевченко.

Вот так Коноплянка забивал Сербии за сборную Украины:

В прошлом сезоне Коноплянка не проходил в основу "Шальке", забив один гол и отдав две результативные передачи в 21 матче во всех турнирах за "кобальтовых". Контракт 29-летнего украинца с клубом истекает в июне 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что "Бешикташ" окончательно отказался от покупки Коноплянки, предпочтя игрока "Тоттенхэма" Жорж-Кевина Н'Куду. Однако в последнее время появилась информация, что стамбульский клуб вслед за подписанием контракта с Н'Куду оформит сделку и с Коноплянкой – мол, конкуренция в составе не помешает.

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Андрей Шевченко Сборная Украины Шахтер Донецк Евгений Коноплянка

Источник: Сегодня|Спорт

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