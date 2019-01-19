Коноплянка прощается с Бундеслигой и другие матчи 18 тура чемпионата Германии

Предстоящий тур может стать для украинца последним в составе "Шальке"

Фото: AFP

Коноплянка прощается с Бундеслигой и другие матчи 18 тура чемпионата Германии //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/32b/d55/5c432bd55859c.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/32b/d55/5c432bd55859c.jpg 2019-01-19T15:54:00+02:00 Футбол Предстоящий тур может стать для украинца последним в составе "Шальке"

18 тур чемпионата Германии стартовал матчем между "Хоффенхаймом" и "Баварией". Этот поединок стал рекордным для 31-летнего тренера Юлиана Нагельсмана. В субботу свой матч проведет соперник донецкого "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы "Айнтрахт", его соперником станет "Фрайбург".

Команда украинца Евгения Коноплянки "Шальке" закроет программу тура матчем против "Вольфсбурга". Правда, к этому моменту украинца уже может не быть в команде.

Ранее мы писали, что украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка перейдет в клуб из Турции. В турецком гранде украинец будет зарабатывать меньше, чем получал в Германии. По информации местных СМИ, о трансфере должны были объявить еще вчера, но пока украинец остается в Германии.

Ранее сообщалось, что Коноплянка и еще несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" (1:3).

Пятница, 18 января

21:30 "Хоффенхайм" – "Бавария" – 1:3

Суббота, 19 января

16:30 "Байер" – "Боруссия" М

16:30 "Айнтрахт" – "Фрайбург"

16:30 "Аугсбург" – "Фортуна"

16:30 "Ганновер" – "Вердер"

16:30 "Штутгарт" – "Майнц"

19:30 "Лейпциг" – "Боруссия" Д

Воскресенье, 20 января

16:30 "Нюрнберг" – "Герта"

19:00 "Шальке" – "Вольфсбург"

Турнирная таблица:

# Команда И B Н П Г О 1. Боруссия Д 17 13 3 1 44:18 42 2. Бавария 18 12 3 3 39:19 39 3. Боруссия М 17 10 3 4 36:18 33 4. Лейпциг 17 9 4 4 31:17 31 5. Вольфсбург 17 8 4 5 27:22 28 6. Айнтрахт Ф 17 8 3 6 34:23 27 7. Хоффенхайм 18 6 7 5 33:26 25 8. Герта 17 6 6 5 26:27 24 9. Байер 17 7 3 7 26:29 24 10. Вердер 17 6 4 7 28:29 22 11. Фрайбург 17 5 6 6 21:25 21 12. Майнц 17 5 6 6 17:22 21 13. Шальке 17 5 3 9 20:24 18 14. Фортуна 17 5 3 9 19:33 18 15. Аугсбург 17 3 6 8 25:29 15 16. Штутгарт 17 4 2 11 12:35 14 17. Ганновер 17 2 5 10 17:35 11 18. Нюрнберг 17 2 5 10 14:38 11

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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