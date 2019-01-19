Коноплянка прощается с Бундеслигой и другие матчи 18 тура чемпионата Германии
Предстоящий тур может стать для украинца последним в составе "Шальке"
18 тур чемпионата Германии стартовал матчем между "Хоффенхаймом" и "Баварией". Этот поединок стал рекордным для 31-летнего тренера Юлиана Нагельсмана. В субботу свой матч проведет соперник донецкого "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы "Айнтрахт", его соперником станет "Фрайбург".
Команда украинца Евгения Коноплянки "Шальке" закроет программу тура матчем против "Вольфсбурга". Правда, к этому моменту украинца уже может не быть в команде.
Ранее мы писали, что украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка перейдет в клуб из Турции. В турецком гранде украинец будет зарабатывать меньше, чем получал в Германии. По информации местных СМИ, о трансфере должны были объявить еще вчера, но пока украинец остается в Германии.
Ранее сообщалось, что Коноплянка и еще несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" (1:3).
Пятница, 18 января
21:30 "Хоффенхайм" – "Бавария" – 1:3
Суббота, 19 января
16:30 "Байер" – "Боруссия" М
16:30 "Айнтрахт" – "Фрайбург"
16:30 "Аугсбург" – "Фортуна"
16:30 "Ганновер" – "Вердер"
16:30 "Штутгарт" – "Майнц"
19:30 "Лейпциг" – "Боруссия" Д
Воскресенье, 20 января
16:30 "Нюрнберг" – "Герта"
19:00 "Шальке" – "Вольфсбург"
Турнирная таблица:
#
|Команда
|И
|B
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|17
|13
|3
|1
|44:18
|42
|2.
|Бавария
|18
|12
|3
|3
|39:19
|39
|3.
|Боруссия М
|17
|10
|3
|4
|36:18
|33
|4.
|Лейпциг
|17
|9
|4
|4
|31:17
|31
|5.
|Вольфсбург
|17
|8
|4
|5
|27:22
|28
|6.
|Айнтрахт Ф
|17
|8
|3
|6
|34:23
|27
|7.
|Хоффенхайм
|18
|6
|7
|5
|33:26
|25
|8.
|Герта
|17
|6
|6
|5
|26:27
|24
|9.
|Байер
|17
|7
|3
|7
|26:29
|24
|10.
|Вердер
|17
|6
|4
|7
|28:29
|22
|11.
|Фрайбург
|17
|5
|6
|6
|21:25
|21
|12.
|Майнц
|17
|5
|6
|6
|17:22
|21
|13.
|Шальке
|17
|5
|3
|9
|20:24
|18
|14.
|Фортуна
|17
|5
|3
|9
|19:33
|18
|15.
|Аугсбург
|17
|3
|6
|8
|25:29
|15
|16.
|Штутгарт
|17
|4
|2
|11
|12:35
|14
|17.
|Ганновер
|17
|2
|5
|10
|17:35
|11
|18.
|Нюрнберг
|17
|2
|5
|10
|14:38
|11
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