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Коноплянка прощается с Бундеслигой и другие матчи 18 тура чемпионата Германии

Сегодня, 15:54

Предстоящий тур может стать для украинца последним в составе "Шальке"

Фото: AFP
Коноплянка прощается с Бундеслигой и другие матчи 18 тура чемпионата Германии //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/32b/d55/5c432bd55859c.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/32b/d55/5c432bd55859c.jpg Футбол Предстоящий тур может стать для украинца последним в составе "Шальке"

18 тур чемпионата Германии стартовал матчем между "Хоффенхаймом" и "Баварией". Этот поединок стал рекордным для 31-летнего тренера Юлиана Нагельсмана. В субботу свой матч проведет соперник донецкого "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы "Айнтрахт", его соперником станет "Фрайбург".

Команда украинца Евгения Коноплянки "Шальке" закроет программу тура матчем против "Вольфсбурга". Правда, к этому моменту украинца уже может не быть в команде. 

Ранее мы писали, что украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка перейдет в клуб из Турции. В турецком гранде украинец будет зарабатывать меньше, чем получал в Германии. По информации местных СМИ, о трансфере должны были объявить еще вчера, но пока украинец остается в Германии.

Ранее сообщалось, что Коноплянка и еще несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" (1:3).

Пятница, 18 января

21:30 "Хоффенхайм" – "Бавария" – 1:3

Суббота, 19 января

16:30 "Байер" – "Боруссия" М

16:30 "Айнтрахт" – "Фрайбург"

16:30 "Аугсбург" – "Фортуна"

16:30 "Ганновер" – "Вердер"

16:30 "Штутгарт" – "Майнц"

19:30 "Лейпциг" – "Боруссия" Д

Воскресенье, 20 января

16:30 "Нюрнберг" – "Герта"

19:00 "Шальке" – "Вольфсбург"

Турнирная таблица:

#

КомандаИBНПГО
1.Боруссия Д17133144:1842
2.Бавария18123339:1939
3.Боруссия М17103436:1833
4.Лейпциг1794431:1731
5.Вольфсбург1784527:2228
6.Айнтрахт Ф1783634:2327
7.Хоффенхайм1867533:2625
8.Герта1766526:2724
9.Байер1773726:2924
10.Вердер1764728:2922
11.Фрайбург1756621:2521
12.Майнц1756617:2221
13.Шальке1753920:2418
14.Фортуна1753919:3318
15.Аугсбург1736825:2915
16.Штутгарт17421112:3514
17.Ганновер17251017:3511
18.Нюрнберг17251014:3811

футбол, чемпионат Германии

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Сегодня|Спорт

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