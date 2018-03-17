Коноплянка проспал остановку и проехал 220 км на такси, чтобы успеть на игру "Шальке"

Сегодня, 16:42

В клубе до сих пор не понимают, почему никто не разбудил украинского футболиста

Евгений Коноплянка. Фото ФК &quot;Шальке&quot;
Евгений Коноплянка. Фото ФК "Шальке"

Евгений Коноплянка осенью 2016 года попал в курьезную историю в Германии, о чем в интервью Bild поведал спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель.

По словам функционера клуба из Гельзенкирхена, Коноплянка не вышел вовремя из поезда в Вольфсбурге, где "Шальке" должен был провести выездной матч с местной командой.

"Мы, словно в детском саду, пересчитали игроков на платформе вокзала в Вольфсбурге после остановки поезда. Оказалось, что один футболист отсутствовал. Это был Коноплянка, но я уже не помню, почему его никто не разбудил на остановке. В результате, Евгению пришлось ехать 220 километров на такси из Берлина, чтобы успеть на матч", – отметил Хайдель.

Напомним, что тогда "Шальке" в матче с "Вольфсбургом" выиграл – 1:0. Евгений Коноплянка в игре не был задействован, просидев весь поединок в запасе.

В текущем сезоне Коноплянка провел 24 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал четыре результативных передачи.

Коноплянка попал в заявку сборной на товарищеские матчи против Саудовской Аравии и Японии. Добавим, что Шевченко вызвал в сборную Украины по восемь игроков "Шахтера" и "Динамо".
футбол, чемпионат Германии, Евгений Коноплянка, Шальке

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FootBoom

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