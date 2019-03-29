Коноплянка против "Ганновера" и другие матчи 27 тура чемпионата Германии
Расписание и результаты матчей тура в немецкой Бундеслиге
В этот уикенд в чемпионате Германии проходят поединки 27-го тура Бундеслиги. Борьбу за чемпионство ведут две команды – "Бавария" и дортмундская "Боруссия", имеющие перед началом тура одинаковое количество очков – по 60. Оба клуба свои матчи проведут в субботу: мюнхенцы на выезде сыграют с "Фрайбугом", а Дортмунд примет "Вольфсбург".
Накануне стало известно, что "Бавария" купила чемпиона мира за рекордную сумму и сразу отправила новичка под скальпель. Люка Эрнандес вернется на поле только в следующем сезоне.
Команда с украинским полузащитником Евгением Коноплянкой, "Шальке", в воскресенье на выезде сыграет с "Ганновером".
Пятница, 29 марта:
21:30 "Хоффенхайм" – "Байер"
Суббота, 30 марта:
16:30 "Боруссия" Д – "Вольфсбург"
16:30 "Вердер" – "Майнц"
16:30 "Нюрнберг" – "Аугсбург"
16:30 "Фортуна" – "Боруссия" М
16:30 "Фрайбург" – "Бавария"
19:30 "Лейпциг" – "Герта"
Воскресенье, 31 марта:
16:30 "Ганновер" – "Шальке"
19:00 "Айнтрахт" – "Штутгарт"
Турнирная таблица чемпионата Германии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАВАРИЯ
|26
|19
|3
|4
|68-27
|60
|2
|БОРУССИЯ Д
|26
|18
|6
|2
|64-30
|60
|3
|ЛЕЙПЦИГ
|26
|14
|7
|5
|44-20
|49
|4
|БОРУССИЯ М
|26
|14
|5
|7
|45-31
|47
|5
|АЙНТРАХТ Ф
|26
|13
|7
|6
|51-30
|46
|6
|БАЙЕР
|26
|13
|3
|10
|47-40
|42
|7
|ВОЛЬФСБУРГ
|26
|12
|6
|8
|44-39
|42
|8
|ВЕРДЕР
|26
|10
|9
|7
|46-38
|39
|9
|ХОФФЕНХАЙМ
|26
|9
|11
|6
|50-38
|38
|10
|ГЕРТА
|26
|9
|8
|9
|40-39
|35
|11
|ФРАЙБУРГ
|26
|7
|10
|9
|37-42
|31
|12
|ФОРТУНА Д
|26
|9
|4
|13
|33-50
|31
|13
|МАЙНЦ
|26
|8
|6
|12
|27-45
|30
|14
|АУГСБУРГ
|26
|6
|7
|13
|37-47
|25
|15
|ШАЛЬКЕ
|26
|6
|5
|15
|27-44
|23
|16
|ШТУТГАРТ
|26
|5
|5
|16
|26-56
|20
|17
|ГАННОВЕР
|26
|3
|5
|18
|24-61
|14
|18
|НЮРНБЕРГ
|26
|2
|7
|17
|19-52
|13
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