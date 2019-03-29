Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Коноплянка против "Ганновера" и другие матчи 27 тура чемпионата Германии

Сегодня, 18:03

Расписание и результаты матчей тура в немецкой Бундеслиге

Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка. Фото: Instagram
Коноплянка против "Ганновера" и другие матчи 27 тура чемпионата Германии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e41/3d7/5c9e413d7ad1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e41/3d7/5c9e413d7ad1a.jpg Футбол Расписание и результаты матчей тура в немецкой Бундеслиге

В этот уикенд в чемпионате Германии проходят поединки 27-го тура Бундеслиги. Борьбу за чемпионство ведут две команды – "Бавария" и дортмундская "Боруссия", имеющие перед началом тура одинаковое количество очков – по 60. Оба клуба свои матчи проведут в субботу: мюнхенцы на выезде сыграют с "Фрайбугом", а Дортмунд примет "Вольфсбург".

Накануне стало известно, что "Бавария" купила чемпиона мира за рекордную сумму и сразу отправила новичка под скальпель. Люка Эрнандес вернется на поле только в следующем сезоне.

Команда с украинским полузащитником Евгением Коноплянкой, "Шальке", в воскресенье на выезде сыграет с "Ганновером".

Пятница, 29 марта:

21:30 "Хоффенхайм" – "Байер"

Суббота, 30 марта:

16:30 "Боруссия" Д – "Вольфсбург"

16:30 "Вердер" – "Майнц"

16:30 "Нюрнберг" – "Аугсбург"

16:30 "Фортуна" – "Боруссия" М

16:30 "Фрайбург" – "Бавария"

19:30 "Лейпциг" – "Герта"

Воскресенье, 31 марта:

16:30 "Ганновер" – "Шальке"

19:00 "Айнтрахт" – "Штутгарт"

Турнирная таблица чемпионата Германии:

М КлубИВНПМячиОчки
1 БАВАРИЯ26193468-2760
2 БОРУССИЯ Д26186264-3060
3 ЛЕЙПЦИГ26147544-2049
4 БОРУССИЯ М26145745-3147
5 АЙНТРАХТ Ф26137651-3046
6 БАЙЕР261331047-4042
7 ВОЛЬФСБУРГ26126844-3942
8 ВЕРДЕР26109746-3839
9 ХОФФЕНХАЙМ26911650-3838
10 ГЕРТА2698940-3935
11 ФРАЙБУРГ26710937-4231
12 ФОРТУНА Д26941333-5031
13 МАЙНЦ26861227-4530
14 АУГСБУРГ26671337-4725
15 ШАЛЬКЕ26651527-4423
16 ШТУТГАРТ26551626-5620
17 ГАННОВЕР26351824-6114
18 НЮРНБЕРГ26271719-5213

Читайте также

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег чемпионат Германии, Бавария, Евгений Коноплянка, Боруссия Дортмунд, Шальке

Вы сейчас просматриваете новость " Коноплянка против "Ганновера" и другие матчи 27 тура чемпионата Германии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Учёные определили самую опасную для здоровья группу крови

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева заговорила о разводе сестры

«Это уже не худоба, а анорексия!» Кузнецова напугала поклонников

Кременчужанка покорила «Холостяка» своим внешним видом

Пять симптомов, которые укажут на рак поджелудочной железы

Идеальный вес женщины (таблица)

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть

Известная певица обвинила Иосифа Кобзона в домогательствах
Загрузка...

Игрок "Шахтера" стоимостью 100 миллионов евро получил травму

27 марта, 13:12

Ложка дегтя в победном матче "горняков": бразильский защитник Исмаили ушел с поля из-за повреждения

"Огонь тухнет": бывший капитан "Динамо" рассказал, почему не хочет возвращаться в Украину

27 марта, 12:36

По словам Николая Морозюка, после Турции играть в УПЛ ему будет просто неинтересно

Роналду ждет пятого ребенка: его подруга Джорджина показала свой животик на матче с Украиной

27 марта, 10:52

Девушка Криштиану во время поединка португальцев против команды Шевы засветила свое интересное положение

57 лет не было ничего подобного: Италия поиздевалась над Лихтенштейном в отборе Евро-2020

27 марта, 10:04

Итальянцы выиграли с разницей в шесть мячей: такое впервые случилось при жизни Роберто Манчини

Дания спаслась с 0:3, а Греция – с 0:2: все результаты сумасшедшего вторника в отборе на Евро-2020

27 марта, 08:50

Италия и Испания показали Украине, как надо справляться с "карликом" без лишних нервов

Чего лишится после развода Ани Лорак

Что о родителях говорит имя их ребенка?

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы