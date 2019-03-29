Коноплянка против "Ганновера" и другие матчи 27 тура чемпионата Германии

Расписание и результаты матчей тура в немецкой Бундеслиге

Евгений Коноплянка. Фото: Instagram

Коноплянка против "Ганновера" и другие матчи 27 тура чемпионата Германии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e41/3d7/5c9e413d7ad1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e41/3d7/5c9e413d7ad1a.jpg 2019-03-29T18:03:51+02:00 Футбол Расписание и результаты матчей тура в немецкой Бундеслиге

В этот уикенд в чемпионате Германии проходят поединки 27-го тура Бундеслиги. Борьбу за чемпионство ведут две команды – "Бавария" и дортмундская "Боруссия", имеющие перед началом тура одинаковое количество очков – по 60. Оба клуба свои матчи проведут в субботу: мюнхенцы на выезде сыграют с "Фрайбугом", а Дортмунд примет "Вольфсбург".

Накануне стало известно, что "Бавария" купила чемпиона мира за рекордную сумму и сразу отправила новичка под скальпель. Люка Эрнандес вернется на поле только в следующем сезоне.

Команда с украинским полузащитником Евгением Коноплянкой, "Шальке", в воскресенье на выезде сыграет с "Ганновером".

Пятница, 29 марта:

21:30 "Хоффенхайм" – "Байер"

Суббота, 30 марта:

16:30 "Боруссия" Д – "Вольфсбург"

16:30 "Вердер" – "Майнц"

16:30 "Нюрнберг" – "Аугсбург"

16:30 "Фортуна" – "Боруссия" М

16:30 "Фрайбург" – "Бавария"

19:30 "Лейпциг" – "Герта"

Воскресенье, 31 марта:

16:30 "Ганновер" – "Шальке"

19:00 "Айнтрахт" – "Штутгарт"

Турнирная таблица чемпионата Германии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАВАРИЯ 26 19 3 4 68-27 60 2 БОРУССИЯ Д 26 18 6 2 64-30 60 3 ЛЕЙПЦИГ 26 14 7 5 44-20 49 4 БОРУССИЯ М 26 14 5 7 45-31 47 5 АЙНТРАХТ Ф 26 13 7 6 51-30 46 6 БАЙЕР 26 13 3 10 47-40 42 7 ВОЛЬФСБУРГ 26 12 6 8 44-39 42 8 ВЕРДЕР 26 10 9 7 46-38 39 9 ХОФФЕНХАЙМ 26 9 11 6 50-38 38 10 ГЕРТА 26 9 8 9 40-39 35 11 ФРАЙБУРГ 26 7 10 9 37-42 31 12 ФОРТУНА Д 26 9 4 13 33-50 31 13 МАЙНЦ 26 8 6 12 27-45 30 14 АУГСБУРГ 26 6 7 13 37-47 25 15 ШАЛЬКЕ 26 6 5 15 27-44 23 16 ШТУТГАРТ 26 5 5 16 26-56 20 17 ГАННОВЕР 26 3 5 18 24-61 14 18 НЮРНБЕРГ 26 2 7 17 19-52 13

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