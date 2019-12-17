Коноплянка рассказал, как далеко "Шахтер" может зайти в Лиге Европы

Вингер дончан заявил, что "может, лучше дойти до полуфинала Лиги Европы, чем вылететь в 1/8 Лиги чемпионов"

Евгений Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка поделился своими ощущениями после вылета "горняков" из Лиги чемпионов и перехода в 1/16 Лиги Европы. При этом Конопа прикинул, как далеко в этом турнире могут зайти "горняки". Напомним, по результатам жеребьевки, в первом раунде плей-офф второго по значимости еврокубка "Шахтер" встретится с "Бенфикой" – и фаворита в этой паре нет.

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"Если вспомнить групповой турнир Лиги чемпионов – были хорошие матчи. Но последняя встреча против "Аталанты" (0:3) закрыла все хорошие матчи. Мы уже отпустили из головы это поражение. Можно, конечно, думать об этом каждый день, но к хорошему это не приведет, – заявил вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка. – Может, это и к лучшему, может, действительно, мы не были готовы к 1/8 финала Лиги чемпионов. Может, будет правильнее, если мы дойдем до полуфинала Лиги Европы, это будет приятнее, чем вылететь в 1/8 финала ЛЧ"

Обзор матча "Шахтер" – "Аталанта" (0:3)

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Евгений Коноплянка / Фото: Сегодня|Спорт

"Нужно позитивно смотреть на вещи и стремиться как можно дальше зайти в Лиге Европы", – подытожил Коноплянка

Ранее соперника по Лиге Европы оценил тренер "Шахтера" Луиш Каштру. "Бенфика" сильна именно коллективом, своей однородностью. Что будет ключевым для нас в этом противостоянии? Качественно, продуктивно провести сборы", – отметил португальский наставник "горняков".

Смотрите, как "Бенфика" громила в ЛЧ "Зенит"

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