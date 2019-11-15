Коноплянка рассказал, как в сборной Украины шутят по поводу Шевченко

Коноплянка и Шевченко / Фото: Getty Images

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Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал об отношении главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко к юмору. Напомним, накануне в товарищеском матче в Запорожье Украина обыграла Эстонию благодаря единственному голу в добавленное время, автором которого стал Роман Безус. По словам Коноплянки, именно после подобного рода матчей Шева склонен к тому, чтобы поюморить.

Евгений Коноплянка / Фото: Instagram

На вопрос, умеет ли Шевченко пошутить, Коноплянка ответил: "Это дело он любит, особенно если есть результат. В хорошем настроении шутки и приколы от него гарантированы. Может ли кто-то пошутить над Шевченко? Так, издали и аккуратненько, чтобы шутка долетела до Шевченко только на следующий день".

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Кстати, накануне мы вспоминали, как Шева в шутку "обчистил" Николая Василькова – своего друга детства, который сейчас является пресс-атташе главного тренера сборной Украины. Смотрите, как это было:

Напомним, ранее Шевченко прокомментировал эксперименты с составом в матче с Эстонией: "Было интересно увидеть, как ребята, которые раньше меньше играли, смогут адаптироваться к нашей структуре игры. Когда я увидел в первом и, немного меньшей степени, во втором тайме понимание ими того, что мы делаем и как собираемся преодолевать плотную защиту, это меня порадовало", – признался главный тренер сборной Украины.

Смотрите, как Украина обыгрывала Эстонию

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