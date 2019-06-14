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Коноплянка согласился перейти в команду, где ранее играли Ребров и Караваев

14 июня, 21:44

Украинский полузащитник согласился подписать трехлетний контракт

Евгений Коноплянка. Фото: ФК "Шальке"
Евгений Коноплянка. Фото: ФК "Шальке".

Украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка согласовал личный контракт с "Фенербахче", сообщает Hurriyet. Футболисту предложено трехлетнее соглашение. Сумма трансфера оценивается в 3-4 миллионов евро – украинцу оставался год по контракту с гельзенкирхенцами.

В минувшем сезоне 29-летний Коноплянка забил один мяч и сделал две голевых передачи в 21 матче за "Шальке" во всех турнирах. В недавнем матче против Сербии в отборе на Евро-2020 Коноплянка оформил дубль, а наша команда отпраздновала разгромную победу 5:0.

Ранее мы писали, что в "Шальке" закрыли глаза на феерию Коноплянки в сборной. Немецкий клуб оставил в силе желание избавиться от украинца, получающего 4 миллиона евро в год.

Полузащитник будет третьим украинцем в "Фенербахче". Ранее в этом клубе играли Сергей Ребров (2002–2004) и Александр Караваев (2017).

Как мы мы писали ранее, Коноплянка пошутил насчет сексуальной ориентации Зинченко. "Да? Мужской пол?" - партнер Александра Зинченко оригинально прокомментировал его амурные эмоции в прямом эфире.

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Тег Евгений Коноплянка, чемпионат Турции, Фенербахче, Шальке

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Советский спорт

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