Коноплянка согласился перейти в команду, где ранее играли Ребров и Караваев
Украинский полузащитник согласился подписать трехлетний контракт
Украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка согласовал личный контракт с "Фенербахче", сообщает Hurriyet. Футболисту предложено трехлетнее соглашение. Сумма трансфера оценивается в 3-4 миллионов евро – украинцу оставался год по контракту с гельзенкирхенцами.
В минувшем сезоне 29-летний Коноплянка забил один мяч и сделал две голевых передачи в 21 матче за "Шальке" во всех турнирах. В недавнем матче против Сербии в отборе на Евро-2020 Коноплянка оформил дубль, а наша команда отпраздновала разгромную победу 5:0.
Ранее мы писали, что в "Шальке" закрыли глаза на феерию Коноплянки в сборной. Немецкий клуб оставил в силе желание избавиться от украинца, получающего 4 миллиона евро в год.
Полузащитник будет третьим украинцем в "Фенербахче". Ранее в этом клубе играли Сергей Ребров (2002–2004) и Александр Караваев (2017).
Как мы мы писали ранее, Коноплянка пошутил насчет сексуальной ориентации Зинченко. "Да? Мужской пол?" - партнер Александра Зинченко оригинально прокомментировал его амурные эмоции в прямом эфире.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Коноплянка согласился перейти в команду, где ранее играли Ребров и Караваев". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рейтинг самых дорогих украинских футболистов: Зинченко догнал Ярмоленко
После обновления оценочной трансферной стоимости футболистов лидируют в украинском рейтинге Ярмоленко и Зинченко, на третье место поднялся Цыганков
"Он нам не нужен": в "Шальке" закрыли глаза на феерию Коноплянки в сборной
Немецкий клуб оставил в силе желание избавиться от украинца, получающего 4 миллиона евро в год
Коноплянка: "Мы уезжаем в отпуск с высоко поднятой головой и хорошим настроением"
Украинский полузащитник признался, что ему было приятно играть во Львове
"Да? Мужской пол?": Коноплянка пошутил насчет сексуальной ориентации Зинченко
Партнер Александра Зинченко оригинально прокомментировал его амурные эмоции в прямом эфире