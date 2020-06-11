Коноплянка сыграл с женой в бадминтон, после чего даже светиться в кадре на захотел

Очаровательная Виктория оказалась сильнее своего знаменитого супруга. Только посмотрите на ее улыбку!

Вот так дела! Супруга полузащитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Евгения Коноплянки Виктория оказалась сильнее его на спортивной площадке. Очаровательная брюнетка обыграла быстроногого вингера в бадминтоне. Об этом стало известно из сообщения, которое Вика опубликовала на своей странице в Instagram.

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Виктория Коноплянка запостила фото из зала для бадминтона, на котором излучает голливудскую улыбку, держа в руках ракетку. При этом Евгений Коноплянка без сил завалился на паркет.

"Как думаете, кто победил?" – спросила у своих подписчиков Виктория Коноплянка

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И тут же сама развеяла интригу, написав, что Евгений после матча "даже в кадре светиться не хотел".

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РанееКоноплянка рассказал, что бы он поменял в своей жизни,имей такую возможность."Может быть, немного раньше бы уехал в Европу. Может, пару лет я потерял. Я бы быстрее выучил язык, потому что без него никуда. А то, бывает, хочешь в туалет сходить, а не знаешь, как сказать", – с присущим ему юмором отметил Коноплянка.

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Смотрите, как Коноплянка забивает за сборную Украины

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