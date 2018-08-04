Коноплянка травмировался во время тренировки "Шальке"

28-летний футболист успеет восстановиться к первому официальному матчу "Шальке" в сезоне

Вингер "Шальке" Евгений Копонлянка получил повреждение приводящей мышцы бедра во время вчерашней тренировки. Врачи диагностировали у украинца надрыв мышечных волокон в области аддуктора, сообщает официальный сайт "гельзенкирхенцев".

Коноплянка пропустит остаток предсезонной подготовки, однако эта неприятность не ставит под угрозу старт сезона для Евгения.

28-летний футболист успеет восстановиться к первому официальному матчу "Шальке" в сезоне , который пройдет 17 августа. В рамках Кубка Германии "Шальке" будет противостоять "Швайнфурту".

Отметим, что Коноплянка может вернуться в чемпионат Испании. Футболист готов потерять в заработной плате ради игровой практики.

Ранее в товарищеском матче против сборной Албании (4:1) Коноплянка оформил дубль. Эти мячи позволили Евгению выйти на третье место в списке лучших бомбардиров сборной Украины за всю историю. Теперь на счету полузащитника "Шальке" 17 забитых мячей. Позади него остался экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров – 15 голов.

Напомним, что на старте карьеры в "Шальке" Коноплянка проспал остановку и проехал 220 км на такси, чтобы успеть на игру своего клуба.