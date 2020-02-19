Коноплянка: "Завтра проснусь с таким настроем, будто это противостояние с "Реалом" в финале"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка принял участие в пресс-конференции накануне встречи с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы. Матч состоится в четверг в Харькове на стадионе "Металлист", начало – в 19:55. Ранее наставник команды Луиш Каштру назвал Лигу Европы главной целью сезона.

– Евгений, каковы ожидания перед поединком и насколько на соперника повлияют их последние неудачи в чемпионате?

– Возможно, "Бенфика" после таких матчей потеряла уверенность и нам это немного поможет, но в первую очередь надо просто смотреть на свою игру. Дома мы можем действовать очень агрессивно, поэтому должны поверить в свои силы, собраться и сконцентрироваться. И тогда, уверен, добьемся того результата, который нужен.

– Этой зимой ты прошел первые сборы с "Шахтером". Есть ли после них разница во взаимопонимании с партнерами?

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– Поверьте, не было никакого дискомфорта с первого дня, когда я только пришел. Уже говорил раньше, что сразу со всеми познакомился: большинство ребят хорошо знал по сборной, а с другими сыграл много матчей в чемпионате Украины. Да, конечно, я находился каждый день на сборах с командой, и, быть может, мы еще больше сблизились. У нас позитивная атмосфера.

– У "Бенфики" в разгаре чемпионат, а у "Шахтера" в этом году еще не было ни одного официального матча. Это может сказаться на завтрашнем?

– Соглашусь, физически они сильнее, потому что у них было достаточно много игр через два дня на третий и кубковый поединок. Во всем этом минимальный плюс в том, что у соперника были поражения и они сейчас немного расстроены. Но мы выйдем на поле и обо всем забудем. Я завтра проснусь с таким настроем, будто это противостояние с "Реалом" в финале. Потому нет нужды думать мне о том, кто у них сыграет, кто пропустит матч, сколько они играли до этого и сколько мы пропустили матчей. Нет разницы. Главное – уверенность и настрой.

Ранее мы рассказывали о том, как португальцы едят паштел-де-ната и почему болеют за "Бенфику" – горячие факты о сопернике "Шахтера".

Также мы писали, что "Бенфика" везет на матч Лиги Европы с "Шахтером" почти два состава и прибудет в Харьков раньше "горняков". При этом в заявке значатся три вратаря, один из них – 22-летний россиянин Иван Злобин.

Смотрите, как "Шахтер" играл на зимних сборах

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