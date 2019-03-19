Коноплянке не хватает в сборной Украины защитника "Зенита"

Украинского вингера "Шальке" поставили в тупик вопросом о возможном приглашении из России

Коноплянка и Ракицкий. Фото: ФФУ

Коноплянке не хватает в сборной Украины защитника "Зенита" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0f8/2a5/5c90f82a5eebd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0f8/2a5/5c90f82a5eebd.png 2019-03-19T16:26:57+02:00 Футбол Украинского вингера "Шальке" поставили в тупик вопросом о возможном приглашении из России

Вингер "Шальке" Евгений Коноплянка прокомментировал отсутствие в сборной Украины защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого. Напомним, Андрей Шевченко оставил Ракицкого вне списка игроков, вызванных на матчи с Португалией и Люксембургом.

"Говорил с Ракицким после перехода. Мне его не хватает, – сказал Коноплянка. – Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты. Мы знаем его сильные качества как защитника. Я его долго знаю как человека. Это его выбор. Больше не буду продолжать".

На вопрос, как поступит Коноплянка в случае предложения из российского клуба, немецкий легионер ответил: "Этот вопрос вообще не подходит, правильно? Я же в сборной. Сейчас скажу, что не перейду - будет плевок в сторону Ярика. Скажу, что перейду - меня сейчас...".

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что, не вызвав Ярослава Ракицкого, он "принял то решение, которое лучшее для команды".

Также сообщалось о реакции соцсетей на то, что Ракицкий привез два гола в ворота "Зенита": "Так вот почему его не вызвали в сборную Украины".

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