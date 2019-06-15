Копа Америка стартовала: в матче открытия Бразилия разгромила Боливию

Хозяева турнира разгромили боливийцев в матче открытия Кубка Америки по футболу

Яркие кадры церемонии открытия Кубка Америки-2019. Фото AFP

Футболисты сборной Бразилии разгромили команду Боливии в матче открытия домашнего Кубка Америки-2019. Встреча группы А, прошедшая в пятницу в Сан-Паулу, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Филиппе Коутиньо (50-я и 53-я минута), забивший первый мяч с пенальти, еще один гол забил Эвертон (85).

Кубок Америки. Матч Бразилия – Боливия 3:0. Фото AFP

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В следующем матче турнира сборная Бразилии встретится 19 июня с командой Венесуэлы, а сборная Боливии в тот же день сыграет со сборной Перу.

Расписание 15 июня на Кубке Америки:

22:00 Венесуэла – Перу

01:00 Аргентина – Колумбия

Копа Америка – главный футбольный турнир для южноамериканских сборных. Будет проходить с 14 июня по 7 июля.46-й розыгрыш Кубка проходит в Бразилии. Лишь пятый раз в истории самая большая страна континента примет этот турнир. Чаще всего он гостевал в Аргентине – девять раз. В этот раз матчи пройдут в пяти городах Бразилии: Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Оризонти, Порту-Алегри и Сальвадоре. Кроме сборных из Южной Америки, в этом году на турнире также сыграют Япония и Катар.

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