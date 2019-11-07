"Копенгаген" – "Динамо": где смотреть матч киевлян против датских "львов" в Лиге Европы

"Копенгаген" vs "Динамо" / Фото: Facebook

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В четверг, 7 ноября, состоится матч за первое место в группе В второго по значимости клубного турнира континента – Лиги Европы. На стадионе "Паркен" в Дании лучшая команда этой страны "Копенгаген" принимает вице-чемпионов Украины – "Динамо". Начало поединка – в 19:55 по киевскому времени. Смотреть онлайн "Копенгаген" – "Динамо" можно в трансляции на нашем сайте.

Турнирное положение в группе. После трех туров у "Копенгагена" и "Динамо" – по пять набранных очков. С четырьмя баллами в спину им дышит "Мальме".

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Сегодняшний матч против датских "львов" – особенный для Бенджамина Вербича. Вингер "Динамо" возвращается на стадион, который был родным для него до переезда в Киев.

Где смотреть матч "Копенгаген" – "Динамо" 7 ноября

онлайн-трансляция Копенгаген Динамо на Segodnya.ua

на Segodnya.ua Четверг, канал "Футбол 1", 19:55 live

Четверг, сайт oll.tv (по подписке) 19:55 live

(по подписке) 19:55 live Пятница, канал "Футбол 2", 08:35 повтор

Пятница, канал "Футбол 1", 16:55 повтор

Пятница, канал "Футбол 2", 23:55 повтор

Суббота, канал "Футбол 1", 12:15 повтор

Смотрите фото с тренировки "Динамо" на стадионе "Паркен"

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Котировки на матч "Копенгаген" – "Динамо". У букмекеров "Копенгаген" – небольшой фаворит матча. На его победу установлен коэффициент 2.55, на ничью – 3.15, на победу "Динамо" – 3.05. Иными словами, вероятность выигрыша хозяевами поединка на "Паркене" оценивается в 38 процентов, ничейного исхода – в 30 процентов, выигрыша киевлян – в 32 процента.

"Нельзя назвать какую-то одну причину, почему мы не победили "Копенгаген" в Киеве. Быстрый гол тогда, конечно, повлиял на ход игры. Но я не отказываюсь от своих слов о том, что на "Олимпийском" мы позволили "Копенгагену" сыграть в свой футбол. Постараемся в предстоящем матче это исправить", – заявил перед игрой с датчанами на "Паркене" главный тренер киевлян Алексей Михайличенко.

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"Возможно, и ничья будет хорошим результатом для нас – но если у нас при этом будет больше моментов, то мы останемся недовольными. Думаю, игра будет похожа на ту, что была две недели назад в Киеве", – считает, в свою очередь, главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен.

Смотрите, как "Динамо" и "Копенгаген" играли в Киеве

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